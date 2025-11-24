逃命機會還是真反彈？台股上漲300點 台積電站回1400元大關

台股今日小漲200點。（圖／鏡週刊提供）

在經歷上週五交易日的下跌千點後，台股今日出現小反彈，早盤加權指數上漲300點，台積電重新站回1400元大關，來到1405元。

經歷上週五的千點下殺後，台股今日迎來反彈，台積電先重新站回1400元大關，最高來到1405元，漲幅1.44%，穩住加權指數，上漲超過300點，來到26745點。

其他權值股方面，鴻海在平盤左右徘徊，股價為225元，台達電上漲10元，漲幅1.11%，聯發科上漲20元，漲幅1.74%，股價來到1165元。

分析師認為，台股先前下殺千點是因為聯準會降息預期降溫，同時股市位於高點，美國AI概念股獲利了結，同步帶動台股相關族群走弱，同時技術面方面因前一日漲勢急漲，引發獲利了結賣壓。

同時持續看好AI供應鏈相關股票，建議採取分批佈局策略，包含晶圓代工、GPU與ASIC、先進封裝、測試介面、記憶體等族群都持續看好。



