逃家少女殺紅眼／小情侶撞車拒賠款 為封口啞鈴爆頭女鄰長

林女騎車與女鄰長的轎車擦撞，最後卻因賠償問題引發命案。示意畫面，圖非該場車禍。（讀者提供）

25年前，新竹1名蹺家少女無照騎車，與1名女鄰長發生車禍，事後鄰長到少女與男友的同居處談賠償，結果沒談攏，竟遭2人殺害，棄屍桃園山區。警方根據死者家屬的說法，鎖定2人涉案，並根據手機訊號，循線逮捕躲在高雄的少女及男友，2人當場坦承犯案，並透露每晚都見到冤魂站在床邊索命，無法入眠，落網反而是解脫，最終遭判處重刑，為罪行付出代價。

2001年4月，桃園山區出現1具中年女子屍體，警方獲報到場，發現死者右頸插著1把牛排刀，相驗遺體時，確認死者頭骨破裂、喉嚨灼傷，加上右頸動脈破裂致死，警方隨後查出死者是新竹縣竹北市邱姓女鄰長，她的家屬3天前即報案協尋。

林姓少女（右）聯手男友（中）殺害女鄰長，再請乾哥（左）幫忙棄屍。（翻攝東森新聞）

警方在情侶同居處起出一個4公斤的啞鈴，並驗出血跡反應。（翻攝東森新聞）

家屬告訴警方，死者失蹤當天曾表示要出門收會錢，順便拿車禍賠償金，竟一去不回。警方調查，邱女失蹤前幾天，曾與16歲的林姓少女發生車禍，林無照騎車肇事，哀求邱不要報警，並通知18歲的陳姓男友到場處理，陳允諾會負擔修車費用卻失約，後來邱出門索討修車費用8,150元就人間蒸發，邱夫報警協尋。

員警獲報時曾聯繫陳男說明，陳稱邱女確實有來找他，後來自行離去，他還帶員警及邱夫回住處確認，都沒有發現異狀，不料幾天後，邱竟被發現陳屍山區。專案小組事後重回陳的住處，屋內沒人，看似乾淨整齊，但眼尖員警發現磁磚縫隙疑似有血跡，通報鑑識小組仔細勘驗，不料透過儀器一驗，屋內多處都有血跡反應，研判是死者被殺害的第一現場。

女鄰長被殺害後，遭棄屍桃園山區，警方獲報趕往調查。（翻攝東森新聞）

警方調閱陳男住處的監視器，發現只有死者進屋，卻沒有離開的影像，隔天凌晨還有輛廂型車駛入，半小時後駛出時林女就坐在車後座，警方查出該車車主是劉男，懷疑他協助棄屍，隨即透過手機定位，查到3人躲在南部，上門逮人。

情侶檔落網時坦承犯案，還稱每晚都見死者站在床邊索命，陳男偵訊時表示，邱女來要錢但雙方談不攏起口角，對方揚言報警；林女則供稱，她是蹺家少女又無照騎車肇事，擔心警方介入會很麻煩，2人便趁邱離去時，拿起啞鈴猛打、拿強鹼液體灌入邱口中、用牛排刀刺進死者右頸，最後將屍體包裹、拖進床底，接著清洗現場。

林女事後說服乾哥劉男，3人合力棄屍在桃園山區。3人訊後被依殺人棄屍等罪起訴，林女最終被判14年有期徒刑、陳男無期徒刑、劉男2年徒刑定讞。

