逃家少女殺紅眼1／女鄰長出門收會錢人間蒸發 離奇遭牛排刀插頸棄屍山區

女鄰長被殺害後，遭棄屍桃園山區，警方獲報趕往調查。（翻攝東森新聞）

2001年4月13日下午3點多，一名男子駕車行經桃園龍潭山區，因為一時尿急、路邊停車，想到草叢裡找地方小解，沒想到卻在邊坡發現一個大型塑膠袋，袋子呈現人型輪廓，讓他嚇得立刻報警。

警方獲報到場，剪開一層層的塑膠袋，赫然發現裡面裝著一具屍體，初步判斷死者是一名中年婦女，穿著一件有繡花的牛仔褲，白色上衣被染成血紅，臉部有幾處刀傷，頭部凹陷，明顯遭到重擊，最驚悚的是，她的右頸還插著1把牛排刀，警方認定這是殺人棄屍案，隨即封鎖現場，並組成專案小組深入調查。

廣告 廣告

邱姓女鄰長（圖）找情侶檔討修車費，結果慘遭殺害。（翻攝東森新聞）

檢察官與法醫相驗遺體時，確認死者頭骨破裂、喉嚨有腐蝕性灼傷，未拔出的牛排刀雖然沒有刺穿氣管，但右頸動脈破裂、造成失血性休克是致命傷。為了查出死者身分，警方調閱失蹤人口清單，發現新竹縣竹北市一名邱姓女鄰長的家屬，3天前曾報案協尋，因為現場位於桃園、新竹交界處，有地緣關係，所以通知家屬指認，最後確認死者就是邱女。

家屬告訴警方，死者生活單純，擔任鄰長多年，古道熱腸，未與人結怨，失蹤當天中午，死者曾表示要出門收會錢，順便拿車禍賠償金，沒想到最後竟然一去不回，還陳屍在荒郊野嶺。

林女騎車與女鄰長的轎車擦撞，最後卻因賠償問題引發命案。示意畫面，圖非該場車禍。（讀者提供）

警方調查，邱女失蹤前幾天，曾在住家附近與16歲的林姓少女發生車禍，林無照騎機車，撞上邱駕駛的轎車。案發後，林哀求邱不要報警，並通知18歲的陳姓男友到場處理，陳允諾會負擔邱的轎車修理費用，並留下自己工作的釣蝦場及居住地址給邱，便先行離開，帶著手腳擦傷的林到醫院包紮。

警方發現死者遺體時，右頸還插著一把牛排刀。（示意畫面）

車禍當天稍晚，邱女與丈夫就前往釣蝦場，確認陳男同意賠償，也請陳簽下切結書，但後來邱把車開到修車廠，原本說會陪同估價的陳卻失約沒現身，即便如此，邱仍將車送修，修車費用為8,150元。邱不滿陳說話不算話，所以決定上門討錢，失蹤當天，她告訴丈夫要前往陳與林姓少女同居處，但出門之後就人間蒸發，到了深夜還沒有回家，邱夫擔心太太安危，最後報警協尋。

更多鏡週刊報導

逃家少女殺紅眼2／小情侶住處過分窗明几淨 鑑識小組細勘驗驚見人間屠宰場

逃家少女殺紅眼3／僅為8000元修車費殺人 警問行凶過程才知少女極度殘忍