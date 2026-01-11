逃家少女殺紅眼2／小情侶住處過分窗明几淨 鑑識小組細勘驗驚見人間屠宰場

林姓少女（右）聯手男友（中）殺害女鄰長，再請乾哥（左）幫忙棄屍。（翻攝東森新聞）

員警得知前因後果後，曾聯繫陳男到派出所說明，陳則一臉無辜地說，邱女確實有來住處找他，雙方討論賠償金還款方式後，邱就拿著估價單離開，他不知邱的下落，與邱的失蹤無關，還帶著員警及邱夫回住處，確認邱不在，員警及邱夫在屋內也沒有發現異狀，沒想到幾天後，邱竟被發現陳屍在距離住家25公里遠的桃園山區。

既然知道死者失蹤前去過陳男住處，專案小組決定再找陳談一談，不過，警方重回陳的住處，卻沒人應門，聯繫房屋所有權人、進入屋內之後，眼尖的員警發現客廳的磁磚縫隙及窗簾上疑似有血跡，於是通報鑑識小組仔細勘驗，結果查出驚人證據。

廣告 廣告

承辦員警回憶，陳男的住處表面看起來乾淨整齊，但鑑識人員透過儀器，卻在屋內多處驗出血跡反應，包括客廳地板、牆面、電視機上的木製擺設，及角落一個重約4公斤的啞鈴，此外，陳的臥室床板下也有大片血跡反應。警方因此研判，該處就是死者被殺害的第一現場，啞鈴則是用來重擊死者的武器，因凶手殺害死者後，花了一番功夫清理，才讓一開始進屋的員警沒有察覺到。

警方循線找到情侶檔的藏身處，2人坦承殺人後，如釋重負。示意畫面。（翻攝東森新聞）

為了緝凶，專案小組隨即調閱陳男住處的監視器畫面，果真發現只有拍到死者進屋，但卻沒有離開的影像。更奇怪的是，案發隔天凌晨2點，一輛廂型車駛入陳的住處地下停車場，半小時後，該車駛出，還拍到林女坐在車後座。警方查出，該車的車主是一名劉姓男子，懷疑他協助2人棄屍。

死者家屬事後到案發第一現場招魂，場面十分哀戚。（翻攝東森新聞）

確認犯案現場之後，當務之急就是找到陳男、林女與劉男，警方先到林的彰化老家訪查，得知林蹺家多年，已很久沒跟家人聯絡，之後透過手機基地台位置追查，發現3人分別藏身在高雄及屏東，於是立刻南下找人。

更多鏡週刊報導

逃家少女殺紅眼3／僅為8000元修車費殺人 警問行凶過程才知少女極度殘忍

逃家少女殺紅眼／小情侶撞車拒賠款 為封口啞鈴爆頭女鄰長