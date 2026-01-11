逃家少女殺紅眼3／僅為8000元修車費殺人 警問行凶過程才知少女極度殘忍

情侶檔凶手說，每晚都看見死者渾身是血站在床邊，讓他們嚇到不敢闔眼。（示意畫面，AI繪圖Freepik生成，本刊美術組後製）

承辦員警說，他們下午4點多循線找到情侶檔的租屋套房，破門進入時，2人竟還在熟睡，警方叫醒2人、表明身分，2人立刻坦承殺害邱女，並如釋重負地說，他們每晚都會清楚看見死者滿身是血、站在床邊，向他們索命，嚇得不敢闔眼，如今被捕，總算可以好好睡上一覺。警方隨即將2人帶回偵訊，另名協助棄屍的劉男也同步落網。

陳男接受偵訊時表示，車禍事件後，女友才告知她是蹺家的未成年少女，偏偏案發前1個月，女友懷孕，2人擔心沒錢賠償，所以想賴帳，沒想到邱女卻上門要錢，雙方討論時，對於車禍肇事責任及賠償金額沒有共識，甚至還因此起了口角，邱無法接受，揚言報警。

情侶檔凶手因不願支付8,150元修車費，竟聯手殺害女鄰長。（示意畫面）

林姓少女則供稱，因為她是蹺家少女，又無照騎車肇事，如果邱女報警，自己可能被強行帶走，男友可能也會有法律責任，所以當下心一橫，趁著邱轉身離去時，拿起地上的啞鈴猛打對方，邱遭到攻擊，立刻蹲下大喊，陳男則從女友手中接過啞鈴，再重擊邱頭部好幾下，林也拿木製擺飾攻擊邱，一直到邱癱軟在地，林才回過神來，拿著抹布、拖把清理現場。

警方在情侶同居處起出一個4公斤的啞鈴，並驗出血跡反應。（翻攝東森新聞）

初步清理之後，林女發現邱女還有微弱氣息，於是到廚房拿強鹼液體灌入邱的口中，避免她再發出聲音，接著拿牛排刀刺進死者右頸，確認邱死亡後，林與男友用被子、衣物包裹屍體，拖進床底，然後清洗現場血跡。事後，林女想起乾哥劉男有一輛廂型車可以載運屍體，便說服劉幫忙，藏屍10個小時後，隔天凌晨，林與男友、劉合力將屍體運到桃園棄屍。

由於罪證確鑿，3人很快被依殺人棄屍等罪起訴，法院審理後認定，判林姓少女14年有期徒刑、陳男無期徒刑、劉男2年徒刑定讞，要3人為自己的惡行付出代價。

