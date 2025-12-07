逃會死、不逃也會死 蘇丹戰火下生靈悲歌：怎麼選都是絕境

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，一名逃離蘇丹法舍的孤兒難民正在用餐。路透社



蘇丹爆發內戰2年半，對抗政府軍的準軍事組織「快速支援部隊（RSF）」10月攻入大城法舍，超過10萬居民出逃，有的來不及或沒錢逃的居民大量遭RSF綁架，親友若付不出贖金，他們就遭殺害；而活著逃到鄰國查德等地難民營的人日子也不好過，他們沒有食物飲水，營養不良又一無所有，有人連帳篷都沒，每天只能露天睡樹下。

蘇丹軍事將領柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）、達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti）2021年聯手發動政變奪權後，柏罕成為蘇丹實質元首，帶領政府軍「蘇丹武裝部隊（SAF）」；達加洛領導準軍事組織「快速支援部隊（RSF）」，為實質副元首。2023年兩人翻臉兵戎相向至今，估計已超過15萬人死亡。

今年10月「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）攻入達佛（Darfur）地區主要城市法舍（El-Fasher），超過10萬民眾出逃，而沒錢桃、來不及逃或傷殘病重者只能留下，無論逃或沒逃的，都面臨著噩夢。

勒索後虐打、槍殺

路透社訪問了33名曾遭「快速支援部隊」俘虜的倖存者，以及10名救援組織人員，他們指出「快速支援部隊」進入法舍後大規模綁架平民，要求他們的親屬3到4天內拿出1400美元到1.7萬美元不等（約4.4萬到53萬元台幣）贖金，這對蘇丹民眾來說是一筆巨款。

蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」成員。美聯社

11名倖存俘虜都指出，拿不出錢的人會遭近距離槍擊或集體掃射。倖存者伊斯梅爾（Mohamed Ismail）在逃離法舍的途中，與另外24名男子遭「快速支援部隊」擄獲，包括他的姪子，兩人各籌來1000萬蘇丹鎊（約52萬元台幣）獲釋，他們目擊至少9人遭處決。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，逃離蘇丹法舍的5歲女童伊薩倚樹而立。路透社

36歲倖存俘虜阿里（Yassir Hamad Ali）說他和16人一起被「快速支援部隊」擄獲，他們毒打他並開出天價贖金1.5億蘇丹鎊（約780萬元台幣），家人談判後付了500萬蘇丹鎊（約26萬元台幣）他才獲釋，他出示了匯款單據為證。

35歲倖存俘虜埃爾塔希爾（Mujahid Eltahir）說，他在家人支付了3000萬蘇丹鎊（約156萬元台幣）贖金後獲釋，但隨後再次被擄，家人又付了600萬蘇丹鎊（約31萬元台幣），他曾見到7名與他逃難者遺體，頭部或胸部有槍傷。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，一名逃離蘇丹法舍的難民婦人描述逃難過程，悲從中來。路透社

倖存俘虜30歲的基特爾（Ibrahim Kitr）說，家人為了籌贖金3500萬蘇丹鎊（約182萬元台幣），抵押了位於阿特巴拉（Atbara）的房子，他的家人表示「快速支援部隊」會直播虐打俘虜的畫面，逼家人掏錢。

女性俘虜遭性侵

國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）指出「快速支援部隊」進入法舍前，當地約25萬人口，目前約15萬人逃到鄰近城鎮塔維拉（Tawila），約9500人越境進入查德，留在法舍的可能是沒錢逃，或者重病重傷無法移動。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，一群逃離蘇丹法舍的難民等待取水。路透社

衛星影像顯示法舍附近村莊加爾尼（Garney）最近新增許多建物，援助團體懷疑這是用來關押肉票。法舍城內的醫院病房、大學宿舍、軍事設施等，也都關有肉票。男性肉票若籌不到贖金會遭虐打或即決處決（summary execution，又譯草率處決、簡易處決），至於女性往往要面臨無止境的性侵噩夢。

2025年11月22日，一名逃離蘇丹法舍的難民女孩，目前暫居查德東部的臨時難民營。路透社

一名女性倖存者說她被蒙住雙眼、連續數日不斷遭性侵；另一女性說目睹了性侵，曾想介入，但是「快速支援部隊」士兵威脅要殺了她，她只能旁觀，愛莫能助。

「快速支援部隊」表示已組織了委員會調查每天超過100起傷害、虐待事件，該部隊法律顧問穆赫塔（Mohamed Mukhtar）表示，法舍的許多殺戮是敵對團體假「快速支援部隊」名義犯下。

出逃難民也悲慘

在蘇丹與查德邊境的臨時難民營，從法舍逃出的32歲婦人亞當（Najwa Isa Adam）正烹煮、分發少量食物給孤兒難民，她說在抵達難民營途中曾遭「快速支援部隊」4成員綁架後輪流性侵，所幸最後獲救。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，逃離蘇丹法舍的難民婦女，為也從當地逃出的孤兒準備餐點。路透社

現在她在臨時難民營，用難民及附近居民捐贈的錢購買食物，餵飽這裡的孤兒難民，她說：「這裡的人沒東西吃。」

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，逃離蘇丹法舍的難民婦女，為也從當地逃出的孤兒準備餐點。路透社

路透社報導，這個難民營幾乎未獲任何國際人道機構提供物資，只有無國界醫師（MSF）每週在這裡看診3天，該組織護理師希姆（Josh Sim）說這裡四分之一的兒童營養不良，且狀況持續惡化。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，一群逃離蘇丹法舍的孤兒難民正在用餐。路透社

聯合國世界糧食計劃署（WFP）最近開始為這裡的孕婦、哺乳期婦女和2歲以下兒童提供有限的食物。聯合國難民署（UNHCR）表示應對蘇丹難民危機約需2.46億美元（約77億元台幣）經費，目前只募得38%。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營，一群逃離蘇丹法舍的難民兒童正在用餐。路透社

由於經費短缺，人道組織無法提供難民所需物資，也暫時無力將他們轉移到其他地區，難民被困在一無所有之地。聯合國難民署人員吉斯（Magatte Guisse）說，救援組織無法提供帳篷，有的難民只能露天睡樹下。

在法舍擔任教師的49歲瓦哈卜（WFP）說：「我們什麼都沒有，沒有鞋子沒有飲水，什麼都沒有。」多數難民到當地時拿到的物資只有空水壺、2塊肥皂，供遮陽的塑膠篷布一塊。

2025年11月22日，查德東部的臨時難民營中，逃離蘇丹法舍的62歲穆斯塔法展示她的X光片，她體內還有一枚子彈，但沒有錢手術取出。路透社

62歲的婦人穆斯塔法（Aziza Mustafa）拿出自己的X光片，畫面顯示一顆子彈嵌在她的側腹，她說自己拿不出手術所需的1500美元（約4.7萬元台幣）。

38歲的葉海亞（Noura Mohamed Yahya）挺著9個月孕肚，即將臨盆她卻沒為生產作任何準備，她說自己和3個孩子每晚在營地外一棵樹下過夜，她不知道身無長物的自己該作什麼準備、制定什麼計畫，她悲從中來：「我能怎麼辦？我沒東西吃，連一塊蓋身體的布都沒有。」

2025年11月22日，38歲的葉海亞懷有9個月身孕，逃離蘇丹法舍後暫落腳查德東部的臨時難民營。路透社

