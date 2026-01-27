逃漏稅200億！車銀優神隱4日 打破沉默道歉

車銀優回應逃漏稅風波。（美聯社）

韓國男神車銀優近日捲入逃稅疑雲，被要求補繳超過200億韓元（約5億台幣）稅款，目前正在服兵役的他沉默4日後終於首度發聲，今（26日）在IG表示，並非逃避爭議而入伍，他解釋道：「去年已到了無法再延後入伍的情況，因此在尚未完成稅務調查程序的狀態下入伍。」並強調：「未來將誠實、積極配合後續進行的稅務相關程序，虛心接受相關機關所作出的最終判斷，並承擔相應的責任」。

車銀優去年曾因涉嫌逃稅，接受首爾地方國稅廳調查高強度稅務調查，並被國稅廳通知追繳包含所得稅在內、約200億韓元規模的稅款。綜合韓媒報導指出，車銀優與所屬公司Fantagio之間，另有一間由他母親成立的A公司介入，車銀優的收入由Fantagio、A公司及本人分配。國稅廳方面認定，A公司並未實際提供演藝相關服務，屬於「紙上公司」，認為車銀優與其母親藉此安排，將原本適用最高約45％的個人所得稅，轉為適用低於20％的法人稅率，以達到節稅目的。

以下為全文翻譯

大家好，我是車銀優。

最近因與我相關的各種事情，

讓許多人感到擔憂與失望，對此我衷心地向大家致歉。

藉由這次事件，我以大韓民國國民的身分，

反省自己在面對納稅義務時，態度是否足夠嚴謹，

並深刻地自我反省。

這幾天，我反覆思考該從何說起，

才能讓因我而受傷的人們，

多少能感受到我的歉意，

並在反省中度過了這段時間。

我也擔心這樣一字一句的說明，

是否會聽起來像是在辯解，

甚至反而讓大家感到疲憊，

但最終仍認為，對於這次事件，

由我親自出面說明並道歉，才是應盡的本分。

此刻，我是在部隊內結束一天的行程後，

寫下這篇文字。

目前我正在服兵役，

但這絕非為了逃避本次爭議而做出的刻意選擇。

去年已到了無法再延後入伍的情況，

因此在尚未完成稅務調查程序的狀態下入伍。

然而，這同樣也是源於我自身不足所造成的誤解，

對此我深感責任重大。

若我不是軍人身分，

我真心希望能一一親自拜訪所有因這件事而受到影響的人，

低頭致歉，

也正因為這份心情，我懷抱真誠寫下這些文字。

在長達11年的歲月裡，

比起擁有的，我的不足其實更多，

卻因為大家毫不保留的愛與支持，

才能站在如今這個名為「車銀優」過分珍貴的位置上。

正因如此，

即使無法一一回報那些相信我、支持我的人，

以及與我一同共事的眾多夥伴，

卻讓大家承受了巨大的傷害與疲憊，

我感到難以言喻的歉疚。

未來，我將誠實配合後續進行的稅務相關程序，

並依照相關機關所作出的最終判斷，

虛心接受結果，並承擔相應的責任。

今後，我將以更嚴格的標準審視自己，

懷抱回報一路以來所獲得的愛的心情，

以更加沉重的責任感生活下去。

再次為讓大家擔憂一事，致上最誠摯的歉意。

2026年1月26日

車銀優 敬上

