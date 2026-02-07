逃犯康育豪「落跑4年」涉博弈砍人！中國搭機返台、背4條通緝當場遭逮

記者林盈君／桃園報導

花蓮自強外役監一名受刑人康育豪，於2022年3月間返家探視，竟趁機落跑，逃脫期間，還涉入博弈糾紛，持刀砍傷一名郭姓男子，雖然2名同夥落網，但康育豪卻逃出境外。逃亡4年後，本月5日下午，康育豪悄悄從中國搭機返台，入境時被發現身背4條通緝，遭移民署當場攔查，之後由警方確認身分，於6日移送桃園地檢署，目前已發監桃園監獄執行。

花蓮自強外役監受刑人康育豪，逃亡4年被逮。（圖／翻攝畫面）

據了解，受刑人康育豪於返家探視後落跑，又在逃亡期間犯案，之後逃往中國大陸。今年2月間，康育豪從中國搭機返台時，以為神不知鬼不覺，卻因背了4條通緝罪，當場被移民署攔下，並隨即通報警方，後移送桃園地檢署複訊。檢方指出，因康男遭機場航警逮捕，因此先就近移送桃園地檢，並先送往桃園監獄發監執行。

