逃獄大王徐開喜再被捕 高院出庭意外發現通緝身分

徐開喜11日前往高院出庭卻意外被發現毒品通緝身分，遭警方解送歸案，圖為徐開喜出席么么告別式。(圖／林冠吟攝)

有「逃獄大王」之稱的徐開喜，過去因多次逃獄而為人所知，現年已76歲的他卻在11日傳出，其前往高等法院作證時，被法警發現因涉及毒品案件而遭台中地檢署通緝，當場通知轄區中正一分局前往逮人，將其解送歸案。

據了解，徐開喜11日前往高等法院作證時，卻被發現其因違反毒品防制條例遭台中地檢署通緝，法警獲報後當即通知中正一分局，警方獲報到場後，確認徐開喜身分後，也將其解送台中地檢署歸案。

徐開喜坐牢長達51年，期間越獄10次，8次成功逃獄，其中一次甚至從「台北看守所」逃脫，就連被送到綠島關押，徐開喜也同樣能變裝成功脫逃，其中最著名的一次是用藥迷昏管理員，放出惡名昭彰的「穿山甲」詹龍欄，3人脅迫值勤室的管理員，以棉被隔絕高壓電網，成功逃出台北看守所，從而促使監獄體系大改革，其成功逃獄的當天甚至被訂為「所恥日」。

不過就算徐開喜多次逃獄，卻仍免不了被抓回監獄，2006年，前後已經服刑38年的徐開喜才剛獲得假釋出獄不到3個月，再因犯案被捕，並因為了見小30歲的女友被逮，直到去年5月刑滿出獄，但最近卻再次因為持毒遭到通緝。

