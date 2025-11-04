逃票男推站務員落軌 殺人未遂起訴

陳姓男子猛力衝撞站務人員導致墜落鐵軌，造成腿部骨折，台中地檢署依殺人未遂起訴。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

三十九歲陳姓男子十月六日因無票進入台鐵台中五權站，張姓站務員發現上前攔查，陳男竟全力衝撞造成張男墜落鐵軌，差點遭進站的北上列車撞上，並出現跟骨骨折傷勢，陳男被逮後依殺人未遂送辦，台中地檢署檢察官偵辦後，認為陳男當時以全身力量衝撞，恐導致張男落軌致死，四日依殺人未遂將他起訴。

陳姓男子今年十月六日下午三時多，沒票跨越欄杆進入台鐵台中五權站南下月台，張姓站務員發現上前攔查，兩人發生口角，陳男竟情緒失控雙手猛力推張姓站務員導致跌落軌道，隨即逃離車站，張男雖腿部骨折受傷，仍奮力自行爬上月台，並由同事通報救護車將他送醫，警方當晚六時多在五權車站附近的建國南路逮捕陳男送辦。

台中地檢署起訴指稱，陳男將張姓站務員推落月台，造成他閉鎖性跟骨骨折、右跟骨粉碎性骨折傷勢，且當時台鐵二六一九次北上列車剛好進站，因當時是以全身力量撞擊的方式使張男掉落至鐵軌上，用力甚重，且月台距離鐵軌有一定高度，如將他人撞落鐵軌，有可能導致對方從高處摔落而頭部撞擊堅硬鐵軌發生死亡結果、亦可能導致他因傷勢嚴重不及閃避而遭列車撞擊死亡的高度風險。

檢方審酌，陳男當時施暴的地點、方式、力道，加上當時列車已即將進站等情狀，陳男應有殺人之不確定故意，昨日依殺人未遂起訴，並請法院量處適當之刑。