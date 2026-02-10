逃稅疑雲＋1！影后攜男友開公司3年沒登記 經紀公司急澄清

全鐘瑞開公司3年未登記，近期舉動遭懷疑。（圖／IG@wjswhdtj94）

南韓男神車銀優1月爆出逃稅風波後，除了人氣再度攀升的金宣虎，10日又傳出影后全鐘瑞疑似開公司逃稅。全鐘瑞2020年演出電影《聲命線索》，隔年便與同片導演李重賢公開交往，隨後兩人經營公司管理製作業務，卻被發現直到本月才進行登記，因此被懷疑與逃稅爭議有關。

10日有韓國媒體報導，全鐘瑞2022年6月成立公司「Summer」，負責影視製作、演員經紀、設備租賃等業務，並由全鐘瑞擔任公司代表，男友李重賢擔任執行董事。不過，依照當地法規，若經營經紀管理業務，公司必須登記為大眾文化藝術企劃業，但全鐘瑞開公司3年8個月，直到本月4日才進行登記手續。

對此，全鐘瑞所屬經紀公司ANDMARQ娛樂出面回應，澄清補辦登記與「故意隱瞞」或「逃稅」無關，「Summer是為了讓演員與導演建立合作夥伴關係並共同企劃作品而設立的公司，李重賢的導演與劇本合約，以及2024年的MV製作等，都是透過該公司進行」。

至於補辦登記，經紀公司表示，「當初並非以經紀管理業務為主，因此未意識到註冊的必要性，最近接觸到相關議題後已進行更正」。另外，經紀公司也強調，「全鐘瑞與最近爆發的議題無關」，且全鐘瑞與ANDMARQ簽署合約後，所有演藝活動的酬勞都是支付給演員個人。

全鐘瑞2018年以電影《燃燒烈愛》出道，作品推出後迅速獲得許多獎項提名，後來憑2020年電影《聲命線索》奪下百想藝術大賞影后寶座，僅出道2年多，演技就備獲肯定，至今累積作品還有《配對遊戲》、《紙房子：韓國篇》、《身價》等，如今演藝身涯卻蒙上逃稅疑雲，案件真相仍有待後續調查。

★未經判決確定，應推定為無罪。

