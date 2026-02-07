逃脫花蓮外役監4年又涉砍人 康育豪自中國返台落網已發監

康育豪從外役監逃脫4年落網，目前已被發監至桃園監獄。（翻攝自Google Maps）

花蓮外役監受刑人康育豪於2022年返家探視親屬後逾假未歸，逃匿近4年，期間，他在桃園涉嫌砍人案，日前他從中國返台，在桃園機場被移民署攔下，由警方將其逮捕，目前檢方已發監執行原刑期，另涉殺人未遂案將進行司法程序。

康男原先因詐欺罪在花蓮自強外役監服刑，2022年3月21日，他申請返家探視親屬後逾假未歸，隨即被警方發布通緝，逃亡期間，他與兩名同夥在桃園中平黃昏市場附近埋伏，砍殺因線上博弈糾紛結仇的男子10多刀，造成對方重傷，同夥楊男、包男已落網，康男則再度逃亡，長達近4年未落網。

5日晚間，康男自中國返台，在桃園機場捷運站遭移民署攔下，通報航警局到場逮捕，康男於隔日早上被移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後已發監執行原刑期，由於康男返國即遭逮捕，因此先就近送往桃園監獄執行原刑期，另涉殺人未遂案也將依法追究。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





