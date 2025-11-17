逃跑就會被殺！拉麵店「傳奇」店員徒手打倒熊 他回憶搏鬥當下「是我遇過最強的」

日本青森縣一家拉麵店的57歲「傳奇」店員，早上做開店準備時遇到幼熊，徒手奮力抵抗趕走熊後被稱讚。圖／翻攝Google Map

日本近期熊害頻傳，當地人心惶惶，然而卻有一名在青森縣拉麵店工作的「傳奇」店員，早上在做開店準備時，意外與熊遭遇並徒手與之博鬥，還成功把牠趕跑，最後還回到店裡默默做開店準備。這段人擊倒熊的話題引起許多人關注，有日媒找到這位傳奇，回應當時的與熊遭遇的時刻。

根據媒體報導，這名在拉麵店工作的57歲傳奇男子坦言「這可不是什麼好笑的事！」雖然人們都稱讚他勇敢，其實當下感覺是「很絕望」。他回憶事發那天，當時正為開店做準備，一開始看到黑影以為是狗，後來才發現是一隻小熊朝他的臉撲過來攻擊，造成他右眼周圍被抓傷。他第一個想法是「如果我逃跑，就會被殺！」所以奮力反擊。

他回憶表示，自己年輕時也打過架，這頭大約1公尺長的幼熊是他遇過最強的，用左手毆打熊臉一點用也沒用，再多拳都紋絲不動，反而拳頭像砸在猶如金屬板上一樣厚重的毛皮上而發疼，於是店員改變招式，抱住熊的胳膊，以及勾住牠的腿，才幸運的地把熊扳倒在地，順利趕跑牠，而自己也傷勢嚴重，不只右眼附近縫了10針，右側腹也骨折了。

雖然店員成功徒手趕跑了熊，成為日本全國熱議的話題，但被提及被熊攻擊時的建議，他直言「我什麼也做不了。」也許人們會說裝死、彎腰擺出防禦姿態，但當時根本就沒有這個時間。他認為是自己幸運遇到幼熊，若是一頭母熊一拳就足以要命，現在只感覺到害怕，甚至都不敢出門。

報導指出，該名57歲男員工曾是一名醫學專家，退休前一直在透析專科醫院工作，因熱愛拉麵，1年前退休後加入拉麵店的行列。因為他就像個閱歷豐富的老兵，所以被取了「傳奇」這個綽號。店長佐佐木表示，這名「傳奇員工」個性認真，身體結實，可能因為具有醫學知識背景，讓他在面對突發狀況時也能臨危不亂。



