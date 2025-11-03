逃逸畫面曝！烏日火警釀2死 嫌犯冷靜走路邊脫手套

即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

台中烏日區今（3）日凌晨發生縱火命案，一對母女受困火場，17歲女兒與50歲母親均傷重不治。警方鎖定涉嫌縱火的前租客許姓男子，稍早在環中東路一帶查獲。而許嫌犯案後的逃逸一畫面也曝光，只見許嫌犯案後神情冷靜、不慌不忙步行離開現場，行徑詭異。警方調查，他疑因與地主家族有租賃糾紛、又曾因竊取少女內衣褲遭告，懷疑心生報復，詳細動機仍待警方釐清。

台中烏日今日凌晨2時驚傳縱火奪命火警，一棟鐵皮屋陷入火海，母女兩人受困屋內，待消防人員破門灌救時，兩人都已無呼吸心跳。50歲母親全身80%二度燒燙傷，經送往中山附醫急救；17歲女兒背部及右腳約20%二度燒燙傷，送亞大醫院搶救，2人經搶救仍宣告不治。

台中市烏日區今日凌晨2時驚傳縱火奪命火警，造成母女1死1傷。（圖／民視新聞）

警方初步調查發現，疑似是前租客與地主家族因租賃糾紛心生不滿，才會開著廂型車，倒車衝入民宅，引發火勢。許嫌犯案後逃逸，稍早警方在環中東路一帶將他查獲，當時他疑似有自戕行為，隨即送醫治療。院方表示，許嫌無明顯外傷，並無大礙，目前已移交警方偵訊。

警方指出，許嫌行兇前竟先剪斷附近監視器線路，企圖毀滅證據，但仍被警方掌握行蹤，火警發生後逃逸時的監視畫面也曝光，只見他不慌不忙走在路上，彷彿無事發生，還邊走邊脫掉犯案用的手套，讓人不寒而慄。據悉，許嫌先前曾因竊取林姓少女內衣褲遭提告，警方不排除他因此懷恨報復。確切犯案動機與經過，仍有待進一步釐清。

許嫌邊走邊脫掉手套。（圖／民視新聞翻攝）

許嫌無明顯外傷，並無大礙，目前已移交警方偵訊。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

