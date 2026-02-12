逃逸移工桃園鬧區遭攔心虛 拒檢逃失控衝撞5車2騎士

桃園市 / 綜合報導

桃園大街上演警匪追逐，昨(11)日晚間七點多，巡邏員警發現路上有輛新竹通報失竊的車輛，示意停車，但駕駛拒檢逃逸。他在桃園區的中山路逆向行駛擦撞1輛公車、1輛汽車、以及3部機車。有兩名騎士被波及受傷。而這名拒檢的駕駛是名逃逸移工，後續被依公共危險等罪嫌，移請地檢署偵辦。

員警在大街上狂奔，一路追進路邊的小巷子，左彎右繞終於壓制嫌犯，員警，員警說：「手伸直，手伸直。」花了九牛二虎之力終於逮到人，把嫌犯壓在地上動彈不得，但是大街上已經一片混亂，員警說：「還好嗎。」機車側躺騎士倒地不起，警方在現場來回關心傷患。

廣告 廣告

這起警匪追逐案，發生在昨(11)日晚間七點多，員警發現白色自小客車是，新竹通報失竊的車輛，當場示意駕駛停車駕駛拒檢逃逸，當時員警在桃園區三民路與民權路口攔查，駕駛拒檢後就往永安路跑，在鬧區裡被警方追逐甚至逆向，讓無辜民眾受害，一共波及1輛公車1輛汽車還有3部機車。

桃園警分局副分局長王智瑋說：「該車於桃園區中山路，逆向擦撞公車及機車騎士，受困於車陣中逃逸，支援警力迅速將其逮捕，並協助傷者就醫。」警方花了不到十分鐘，約1.8公里左右逮到人，所幸受波及的2名騎士都是輕傷沒有生命危險，而心虛逃跑的駕駛是逃逸移工，後續被依公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

拒檢衝撞警車！ 警圍捕開7槍 傷害通緝犯仍趁隙逃逸

驚險飛車追逐6公里！ 贓車男拒檢撞警車「翻90度」

行跡可疑！毒駕男女拒檢逃跑撞前車 警破窗制伏

