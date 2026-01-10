逃逸移工當詐騙車手！騎「死亡車牌」機車狂領146萬 一罪一罰判19年

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

彰化地方法院近日重判一名越南籍失聯移工。武姓男子於去（2025）年1月加入詐騙集團擔任車手，騎乘懸掛「已註銷死亡車牌」的機車四處提領贓款。短短半個月內，他在彰化縣多家超商及農會提款機提領現金，金額累計高達146萬元，受害者多達19人。法院依共同詐欺取財罪，採「一罪一罰」原則，合計判處有期徒刑19年。

一名越南籍失聯移工當詐騙車手，判決結果出爐。（圖／員林市公所臉書）

判決書指出，武男依詐騙集團成員梅文友指示行事，雙方約定可抽取每筆提領金額的1％作為報酬。每次得手後，他便將現金與提款卡交回詐團成員，藉此規避查緝。直到去年1月下旬，警方執行盤查時，發現其所騎機車懸掛的竟是已註銷車牌，當場查扣多張提款卡及6萬多元現金，案情隨之曝光。

法官認為，武男來台後未從事正當工作，反而成為逃逸移工並涉入詐騙犯罪，不僅造成多名被害人財產損失與精神痛苦，也嚴重危害社會經濟秩序。除判處19年徒刑外，法院另裁定沒收尚未扣押的犯罪所得1萬4628元，以及查扣的6萬多元現金，全案仍可上訴。

