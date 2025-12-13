逃逸移工當車手 10罪判關2年1月、另犯5案再判7年半

〔記者顏宏駿／彰化報導〕阮姓逃逸移工加入詐團當提款車手，前年11月間提領20萬元，造成10人受害被法辦，彰化地院依10罪併罰，應執行刑2年1月，平均1罪才關2個多月，但彰化警方今年再查出阮男另涉5案，提領35萬元，法院認定其犯行危害社會重大，宣告依5罪應合併執行有期刑7年6月，並於執行完畢後才出境。

阮男前年11月間，在租屋處遇到詐團成員，從對方手中取得提款卡，先後在和美鎮、彰化市等地的ATM提款20萬元，造成10人受害。每次提領金額從1萬至10萬元不等，該案經彰化地院審理，法官以10罪論處，每罪量刑為1年2月至1年4月，10罪總宣告刑為14年2月，但法官考量被告之年齡、各次犯行時間、刑罰邊際效應及其復歸社會之可能性等情，定應執行刑為2年1月。

廣告 廣告

彰化警方今年再清查出阮男於前年11月另犯5案，總提領金額達35萬元，他向警方說，他加入詐團當提款車手，約定抽取1%報酬，他尚未領得該抽成即遭逮捕。

根據判決書，5名被害人，分別匯出1萬5千元至10萬元不等的款項，阮男在和「MAI HUU」租屋處取得人頭帳戶的金融卡，再騎乘機車前往彰化超商ATM提領，再將現金帶回租屋處交給「MAI HUU」，藉此切斷金流，增加警方追查難度。阮男可從中抽取提領金額的1%作為報酬。

其中一名被害者匯款後發現有異，立即報警，警方調閱相關人頭帳戶的提領記錄與ATM監視畫面，很快鎖定阮男的身影，並循線在其租屋處將他逮捕。到案後，阮對自己的犯行坦承不諱。他供稱，每次提領可獲1%酬勞，但實際僅獲得集團給予的「工作費用」6,000元，尚未領到正式抽成就被逮。

法院審理，阮男擔任車手，其行為不僅造成5名被害人財產損失，更助長詐騙歪風，觸犯詐欺及《洗錢防制法》，犯罪危害性重大，5次詐騙犯行，分別判處1年10月，應合併執行7年6月。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不甘母被騙130萬 台中女趴車阻擋遭輾重傷 車手殺人未遂起訴

贓車大塞車2-2》贓車爆倉「權利車」拍賣卡關 待交通部奧援

贓車大塞車2-1》打詐國家隊查扣豪車爆倉 南區贓物庫空間告急

澎湖X光通關檢驗發現異狀 又是現金詐騙包裹

