逃逸越勞無照闖紅燈瘋狂撞人！警開2槍制伏 判刑1年驅逐出境
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕失聯逃逸越勞阮男無照開車，被新竹縣警方發現違停盤查時，竟闖紅燈逃逸撞上印勞，又朝員警方向疾駛，警方開2槍才逮捕瘋狂的阮男，新竹地院依肇逃與妨害公務等罪判刑。
法官調查，越南籍阮男為109年9月入境的移工，並於111年10月經其雇主通報行蹤不明後，今年9月2日下午無照開小客車搭載以觀光名義入境，逾期居留的友人及後座2名男子，在新竹縣違規停車。
當時巡邏的新湖警分局新工派出所警員吳承祐、洪恩佑示意盤查，而阮男因恐其失聯移工身分及乘客逾期居留遭發覺，即加速駛離，警員見狀即開啟警鳴器騎駛警用機車自後追趕。
阮男竟闖紅燈撞擊印尼外勞所騎微型電動二輪車，致人車倒地，印勞全身多處挫傷，阮男則加速逃逸。
警員吳承祐騎警用機車攔停阮男，阮男竟開車往吳員方向疾駛，吳員向右閃避，見阮男未停車，隨即朝小客車左前輪射擊2槍，然阮男仍繼續駕車駛離現場，因左前輪爆胎，且適逢下班車潮無法行進才停車就逮。
法官審酌阮男以強暴方式妨害警員執行職務，漠視國家公權力，嚴重危害執法人員人身安全，且未與印尼籍被害人達成和解賠償損失，最後依無駕駛執照駕車犯過失傷害罪，肇事致人傷害而逃逸罪與駕車妨害公務執行罪判刑1年，並於執行完畢後驅逐出境。
