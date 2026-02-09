逃過烤鴨命運！寵物鴨逃家放風 員警化身「趕鴨人」相助

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

嘉義縣水上鄉日前出現一場「鴨子逛大街」的奇特插曲！一隻白色寵物鴨離家出走，在中山路二段徘徊，引來民眾擔心影響交通。警方獲報後趕抵現場，臨時化身「趕鴨人」，成功協助鴨子平安返家。

嘉義縣水上鄉日前發生一起白色寵物鴨離家出走事件。（圖／＠嘉義縣警察局水上分局臉書）

水上分局表示，當時員警謝亞秦、朱晏頡正在執勤，接獲民眾通報有鴨子在馬路上亂竄。警方到場後發現該鴨羽毛潔白、外觀整潔，研判應是寵物而非野鴨。為避免造成交通危險，員警先行管制車流，並在好心的民眾協助下，將鴨子安置在籠內。

嘉義縣水上鄉日前發生一起白色寵物鴨離家出走事件。（圖／＠嘉義縣警察局水上分局臉書）

隨後員警帶著鴨子在附近逐戶詢問，最後終於在正義路找到林姓飼主，否則這隻寵物鴨可能被當烤鴨端上桌。林女表示，這隻小鴨不知為何飛出家門，她已經焦急尋找一整天，幸好有熱心民眾與警方協助，才避免愛鴨遭遇不測。

警方提醒，飼養寵物應妥善管理，可透過植入晶片或掛名牌登記，以便走失時能快速聯繫飼主，確保公共安全與動物福祉。

