逃過納粹屠殺、命喪澳洲恐攻 老翁死前護愛妻「他撐起身子保護我」

克萊特曼（左）和妻子拉里薩都是集中營倖存者，克萊特曼14日在澳洲邦迪海灘恐宮中喪生。翻攝「猶太照護」刊物



澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）發生大規模槍擊事件，目前已16人死亡。死者包括老翁克萊特曼，他與妻子都是二戰納粹大屠殺的倖存者，卻在邦迪海灘這場針對猶太人的恐怖攻擊中喪生，結縭半世紀的妻子說他會中槍是因為「他撐起身子保護我」。

澳洲邦迪海灘周日發生仇猶恐攻，當時克萊特曼（Alexander Kleytman）和妻子拉里薩（Larisa Kleytman）都在現場參加猶太光明節慶祝活動。

《時人》報導，妻子拉里薩說：「我們當時站在那，突然聽到『砰砰』聲響，大家都倒地。那時他就在我身後，突然他決定靠近我。他撐起身子，因為他想在我身邊。」「我想他會中槍是因為撐起身子保護我。」

廣告 廣告

拉里薩說夫妻兩人多年來固定參加光明節活動，可是現在：「我沒有丈夫了，我不知道他的遺體在哪裡，沒有人能為我解答。」兩人結婚逾50年，有2個孩子、11名孫輩。

《衛報》報導，克萊特曼和拉里薩夫妻都是納粹屠殺倖存者，後來從烏克蘭移民澳洲。他們之前曾接受醫療機構「猶太關懷中心（JewishCare）」照護，該機構2022-2023年度報告介紹這對夫妻「童年都經歷了納粹大屠殺難以言喻的恐怖」。

刊物指出克萊特曼的童年記憶尤其痛苦，他在西伯利亞的惡劣環境中，和母親、弟弟苦苦掙扎求生。

更多太報報導

雪梨槍擊案英勇奪槍男中彈傷勢曝光 美猶太裔富豪豪捐200萬

10歲女童慘死！澳洲雪梨父子檔大屠殺致15亡 警搜出6槍2爆炸裝置

澳洲雪梨大屠殺 槍手腰纏大量子彈「獵殺」群眾