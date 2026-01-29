逃過3起持刀性侵懸案！「消防局偷拍狼」鐵飯碗丟了 法院揭他這樣當公務員

懲戒法院。廖瑞祥攝



已婚的前桃園市政府消防局助理員楊仁碩，被查出犯下20多年前的3起持刀性侵懸案，卻因超過10年追訴期而僥倖脫罪；但他另涉侵占友人皮夾及用手機偷拍的兩女性影像檔，被判5月確定。桃園市政府將他移送懲戒，懲戒法院認為他平時傲慢蠻橫，曾故意用肩膀撞同仁嗆「不然你要怎樣」，工作表現差且擔任公職態度惡劣，今天重懲「免職」，讓楊男丟掉鐵飯碗。可上訴。

3懸案主嫌竟藏身消防局

調查指出，楊仁碩於2002、2003年間分別持刀尾隨3名女子後性侵害，警方當時研判應該是同一個人犯案，但楊男從未被採過DNA，不但沒落網還考上公務員，分發桃園市消防局服務。直到楊男近年又被指控性侵，檢警才揪出他就是這3起性侵案的真兇，楊男應訊時雖然承認犯案，但已超過10年法律追訴期，檢方只得處分不起訴。

不過，楊男雖逃過重罪，但仍被逮到把柄。檢警調查期間，發現楊男在2021年9月間，曾侵占女性友人遺留在他車上的皮包（價值5000元）及2000元現金，此外，檢警追查性侵案時，也從楊男的公務電腦裡發現一個名為「花冊」的檔案，裡面竟存放他和一名女子約砲時偷拍的2部性影像檔，他也在檔案裡存放另名女子的9張偷拍下體照。楊仁碩涉及侵占罪部分，遭法院判罰金1萬元確定，一起偷拍案判6月確定，另起偷拍案則判5月確定。

懲戒法院今天重懲楊仁碩免職，並揭露他在工作上的惡行劣狀。

楊仁碩偷拍約砲女，還把性影像藏在公務電腦裡。偷拍示意圖。本報繪製

開庭認了犯下性侵案

合議庭理由指出，楊男在桃園地檢署應訊及在懲戒法院召開準備程序期間，均坦承他在擔任公務員之前，曾在2002年7月18日、2002年12月20日、2003年2月22日，分別對3名女子犯下強制性交罪。合議庭認為，他的犯行嚴重，雖然因為超過時效獲不起訴，桃園市政府也沒有列為移送懲戒範圍，但他擔任公務員以後，竟然還是犯下侵害人民財產、秘密及性隱私等行為，可見他在擔任公務員前後的犯罪惡習沒有改變，品行至為惡劣。

合議庭也表示，根據桃園市府去（2025）年10月30日提交給懲戒法院的答辯狀，記載消防局受理陳情的狀況，指楊仁碩在辦公處所行為乖張，還做出不雅動作。根據消防局2022年4月到2024年7月的政風狀況反應報告表（排除楊仁碩於2023年10月4日至2024年5月30日遭羈押停職的狀況），顯示楊男曾在2022年5月，曾在走廊上故意用肩膀碰撞同仁，並嗆「不然你要怎樣」，此外，他也經常在上班時間非常頻繁的長時間通話，疑有在外兼差營利的狀況。

考評註記「態度傲慢、能力差」

此外，楊仁碩在2022年1月到2025年8月的成績考核也相當差，還被註記「工作態度傲慢、能力差」、「工作消極，執行業務能力差」、「工作消極，疑似兼營其事業」、「待加強工作態度及應對」、「工作態度待加強」、「尚能適任工作，無甚表現」、「對工作缺乏熱忱，偶有推諉影響團隊士氣」，絕大部分都是負面評語。他雖然從2016年就在消防局服務，但考績僅有1年拿到甲等，其他8年都是乙等，甚至考成分數有2年只有70分。

合議庭表示，楊仁碩在開庭時也坦承，把偷拍的性影像存放在公務電腦裡，可見他絲毫不尊重機關領域內的設備和事務。

合議庭指出，從這些情節，可以認定楊男在本案發生前後，服公職的態度不僅傲慢蠻橫、行為不檢，且早就無心公務，工作上缺乏熱忱，只是勉強應付，已經嚴重影響公務品質及團隊士氣，服務公職的態度相當惡劣。而且他涉及偷拍侵占，並沒有和全部被害人達成和解，犯案後態度不算好。

合議庭綜合觀察評估後，認為他的行為已經造成社會對公務員整體評價的貶抑，嚴重損害公務員名譽及政府信譽，更損害人民對其從事公務的信任，有必要汰除退場，今天做成「免除職務」的懲戒處分。仍可上訴。

本案由懲戒法庭第一審第二庭做成，合議庭審判長張祺祥（兼受命法官）、陪席法官為周占春及黃麟倫。

