逃避決策責任 教育部難辭其咎

教育部日前發布中小學校事會議改革案，引發教師團體抗議，號召「調查人才庫」成員集體退出。（杜宜諳攝）

校事會議新制才剛上路，就把校園推向前所未有的對立局面，教師團體即將走上街頭訴求廢除，家長團體則堅決主張保留機制，雙方劍拔弩張，但這場風暴真正該被究責的，從來不是任何民間團體，而是一路逃避決策責任的教育部。

回顧整個政策過程，荒謬程度令人咋舌。教育部長鄭英耀日前在立法院教文會被問及，是否在教師團體發動抗議時親自接下陳情書，當場脫口要老師「回到學校裡面，把小孩子教得更好」，並稱改革難以一步到位；話才剛說完，教育部隨即補充「目前無廢除校事會議規畫」，等於要全國學校照單全收這套高度爭議的制度。

更諷刺的是，這次修法非但沒有解決濫權與小案大辦的問題，反而把程序疊得更高、更繁複，像是4人審議小組、觀課等機制，都讓雞毛蒜皮的小事，得啟用準司法規格辦案，如此導致寒蟬效應在校園成形，老師們恐怕不再想著怎麼教書，而是先盤算如何自保。

爭議之所以引爆，問題核心其實很清楚，即校事會議的調查權力邊界不明，正走向失控，像是什麼案子該調查等的定義，教育部始終不敢畫線，最後把風險全部丟給學校與老師承擔。

當反彈聲浪炸鍋，部長一句「回去教書」，更暴露高層心態：制度你們承受，後果自己負責。全國家長團體聯盟理事長蕭東原近來多次發聲，強調若取消校事會議、回歸教評會，恐引發「師師相護」；教師團體則表達恐懼，擔心自己將被無止境獵巫。教育部若有擔當，該負起責任，重建制度，而不是放任對立，自己躲在後面說「再看看」。

教育部若繼續拖延、不作為，爭議與紛爭只會持續擴大。