逃離中國霸權卻被美ICE逮捕 新疆集中營拍攝者：在中國沒有免於恐懼的自由
中國公民記者關恆曾在新疆拍下多處集中營畫面，成為中國鎮壓維吾爾人等少數民族的罕見影片證據。但他逃往美國並公開影片後，今年稍早卻因非法居留而被捕。關恆近日透過律師接受媒體專訪表示，他寧願死，也不願意被送回中國坐牢。他同時強調，中國沒有言論自由，也沒有免於恐懼的自由。
德國之聲（DW）報導，現年38歲的關恆來自河南。他在2020年秋天因為翻牆看了美國媒體有關新疆再教育營的報導後，決定親自赴新疆一探究竟。他拍了一系列再教育營設施畫面，並於2021年逃到美國後公開影像，成為國際社會指控中國政府大規模監禁新疆維吾爾族與穆斯林的佐證之一。
今年8月20日，關恆因非法進入美國而遭到美國移民與海關執法局（ICE）人員逮捕，並送進紐約州的拘留中心。人權組織擔憂，關恆若遭到美國驅逐，很可能被送回中國並遭到審判入獄。
關恆近日透過律師和家人接受DW專訪表示，他過去4年在美國遞交庇護申請，取得工作許可，送過外賣、開過UBER，也當過卡車司機，生活平淡規律，也依法納稅，完全沒有預期會遭到逮捕。
他說：「突然就是有一些聯邦探員感覺突然從天上冒下來，開始把我當罪犯一樣抓起來。在此之前我一直是個完全沒有違法犯罪⋯犯罪記錄什麼的都沒有，之前還在開卡車、還在納稅，然後正常工作。突然就被當成罪犯一樣對待，這讓我覺得是一個非常巨大的變化，讓我當時心裡其實挺難承受。」
外界一度有消息指出，關恆會被川普政府送往烏干達。由於烏干達和中國關係密切，人權組織擔心關恆可能被引渡送回中國。不過消息經媒體曝光以及國會議員關切後，關恆的律師表示，已收到川普政府通知，不會將關恆送往烏干達，並可望在年底交保。只是會不會被驅逐出境，仍取決於移民法官的判決。
如果真的被驅逐送回中國，關恆說：「我寧願死，也不想回去坐牢。因為自由對我來說是非常重要的事情。」他還說，當自己被逮捕時，曾想過萬一被送回中國，「該怎麼從飛機上跳下去」。
關恆指出，中國有許多政治犯，一些支持台灣獨立、支持新疆和西藏獨立的異議人士，「要嘛被中國政府以顛覆國家政權罪，要嘛就是分裂國家這些罪名，都有判刑」。他還說：「在中國的話就沒有言論自由，也沒有免於恐懼的自由，人身自由還經常受到限制。美國的話，我還是擁有這些自由，所以我非常的感激，很慶幸我能生活在這樣一個國家。」
雖然遭到ICE逮捕，但關恆仍然相信美國的民主自由價值，不會對美國的政治體制感到失望。他說：「我不會感到失望。我覺得這是在它的政治制度運行的框架內，合理出現的一種波動性，就是寬鬆的移民政策、收緊的移民政策，就是這樣。我覺得是一種合理的波動性，只是我不太湊巧剛好遇上了一個移民政策收緊的時期。」
