【逃離半地下國】真實版「寄生上流」 洪災三年後 他們為何還住在這裡？
「我媽媽很討厭半地下屋。我妹妹卻在半地下屋住了兩年，那裡有兩間房間，空間很大。同樣的價格如果住樓上，只能租到一間小房間。」來自首爾的漢娜（化名）說。
2020年韓國電影《寄生上流》（Parasite）拿下奧斯卡四項大獎 ，主角金基澤居住的狹小半地下屋成為國際話題。兄妹二人縮在屋內一角尋找Wifi訊號的畫面，為日後一家人不計代價「往高處爬」的劇情埋下伏筆。
2022年首爾的一場大雨，半地下屋三位居民受困溺斃的新聞，將電影情節拉回現實。
「往高處住的人較成功」
《寄生上流》劇情後段，一場滂沱暴雨讓金基澤家失去棲身之所，漫過巷弄、淹過半身的洪水，漂浮在污水中的家具、不斷從馬桶中翻湧出的髒水不只是災難場景，也是現實的倒影，道出了貧富之間難以跨越的階級鴻溝。
韓國影劇常用半地下屋來描繪貧窮階級，但對不少韓國人來說，半地下屋其實是熟悉的生活選項。漢娜說，「我媽媽討厭半地下屋，他小時候住過那種地方，這讓他想起以前常拖地、打掃，黴菌卻還是一直長，永遠清不乾淨的日子。」
「在韓國，住在高樓頂層的人代表越成功，大家都想往上爬。」他形容，住在半地下屋意味著還沒「爬上來」，像「被壓在底下的感覺，好像你是一個不重要的人。」
半地下屋不是專為貧民打造的，而是源於1970年代的防空避難所，它就位在一般住家的樓下，不經意走過的巷弄間、圍牆後，可能就有一戶半地下屋 。
隨著首爾人口越來越多，1980年代時，韓國政府為了緩解住房短缺問題，放寬了使用限制，於是，半地下從避難所，逐漸成了都市居民的安身之地。
窗外就是路人的腳
「我在暑假返鄉兩個月，開學回來發現整個房間的東西全都發霉了，廚具、食物全都得丟掉。」在首爾念研究所的留學生詩雅（化名），曾在半地下屋住過半年。他秀出手機裡的房間照片，雪白的牆壁，有扇對外窗，看起來窗明几淨。他原本下定決心不租半地下屋，但仲介掛保證「窗戶是貼在地上的，這不算半地下」。
這裡房租大約一個月46萬韓元（約新台幣9900元），但通風不好，空氣總是混合著潮濕、霉味和煮飯後的油煙味，「洗了衣服後只能晾廁所，常常晾了三四天還乾不了。」
詩雅說，以前就聽過住半地下沒有陽光會讓人憂鬱，親身體驗後，「果然是真的。」
跟詩雅不同，時宇（化名）是刻意選擇住在半地下屋的，而且一住就是五年。
如今任職於跨國組織的時宇說，當時他25歲，薪水不高，半地下屋能省房租外，距離公司近而且寬敞，加上房子位在山坡，「冬暖夏涼，不太需要擔心暴雨或淹水。」
然而，潮濕與發霉問題始終難解，「我們每兩年就必須重新貼一次壁紙，」時宇說，住在那裡的時候，他喉嚨經常發炎，幾乎每一季都會感冒。搬離半地下屋後，健康狀況明顯好轉。
新林洞淹死悲劇 引爆市民怒吼
2022年8月8日，首爾降下致命暴雨，降雨量創115年新高。洪水兇猛湧進地勢低窪的新林洞。洪氏一家所住的半地下屋因房門被水壓緊緊封死房門，鄰居難以越過防盜窗營救。雖然撥打119，但因求救電話暴增，始終沒有接通，受困三人最終溺斃，只有住院的奶奶倖免。
豪雨寫下悲痛的一夜，輿論發出怒吼，市政府提出「緊急拆除計畫」並補助搬遷，然而，三年過去，首爾仍隨處可見半地下屋住戶。
100年才能解決的困境？
擅長資料新聞的韓國科技媒體中心（SMCK）媒體總監尹信榮（윤신영）說，新林洞事件發生的時候，韓國還沒有完整的地下屋統計數據，他只能使用建築資料跟其他資料庫來推算，當時首爾有近20萬間半地下屋[1] 。
「地下國」——他這樣形容。每天、每月持續的數據追蹤後， 尹信榮發現半地下屋的數量正以平均每月約100至200間的速度緩慢下降，「以這個速度，可能要花上一百年。」
悲劇之後，政府做得不夠多，但至少做了一點：開始對地下屋居住狀況進行全面、徹底的普查。
過往的數據常有問題。時宇解釋，住戶時常搬遷，變動很快，掌握實際人數並不容易。「有些房東為了逃稅，不讓租客入籍」，更是半地下屋始終存在黑數的原因。
終於，南韓統計廳首度公布官方統計。截至2024年底，全國約有26萬間半地下屋，居住了約40萬戶家庭 。其中，超過97%（約25.4萬戶）位於首都圈，比起四年前增加了7.1萬戶。
非營利組織公民參與聯盟（참여연대）指出，2022年洪災事件以來，成功搬離的家庭僅占首爾市半地下總戶數的3% 。 「實在太慢了」，尹信榮說，「政府幾乎毫無作為。我們需要新的視角與手段，才能看見並處理那些被忽視的問題。」
※本系列報導特別感謝章淑婷、鄒燕貞協助翻譯；施欣儀協助審校
註釋
[1]因方法學與範圍差異，因而數據與實際調查有所差異，此處呈現的數據包含閒置、未出租使用的半地下屋。
其他人也在看
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 14 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
網通新股王光聖半個月狂飆43%...今再寫1310元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1310元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 48 分鐘前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 49 分鐘前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 2 小時前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 13 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
經典賽》大谷翔平正式宣布參加WBC 日本武士隊連霸之路迎最強助力
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，在2025年11月25日於個人社群上宣布，自己將代表日本武士隊出戰2026年第六屆世界棒球經典賽，這也替尋求連霸的日本隊注入一劑強心針。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 45 分鐘前