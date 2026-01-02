逃離餐飲業輪班地獄！ 她轉職私廚「型態大翻轉」 驚人年收曝光





在工時長、壓力高幾乎成為常態的餐飲業中，是否真的只能用健康與生活，換取一份薪水？這個問題，33歲的迪亞茲（Cintia Diaz）給出了不同答案，她離開餐廳體制，轉型為私人主廚後，不但重新掌控時間，收入甚至與過去相差無幾，引發不少人對工作型態的討論。

根據《CNBC》報導，來自多明尼加的迪亞茲，2013年搬到美國紐約時，並沒有正式的餐飲訓練背景，只是單純在家替家人下廚。為了在異地站穩腳步，她從餐廳最基層做起，歷經服務生、調酒師、領班與接待人員等角色，逐步熟悉餐飲產業的運作模式。

隨著經驗累積，她在2017年前後進入高級餐飲體系，並同時攻讀飯店與餐飲管理學士學位，原本規劃朝餐廳管理職發展。然而長時間輪班與高度壓力，讓她開始思考是否有更適合自己的生活方式。

在追求工作與生活平衡的過程中，她決定改走私人主廚路線，並進一步進修烹飪藝術，強化廚房實務能力。她認為私人主廚能更貼近個人化與健康飲食的理念，也更符合她「食物就是良藥」的信念。

▼在追求工作與生活平衡的過程中，她決定改走私人主廚路線，並進一步進修烹飪藝術，強化廚房實務能力。（示意圖／取自Pixabay）

自2021年起，迪亞茲正式以私人主廚身分接案，提供餐點備製與私人晚宴服務。目前她每週固定服務約4至5名餐點備製客戶，每月承接2至3場私人晚宴，客源多來自熟客介紹，以及Solette、Take a Chef等線上平台。此外她也透過餐飲教育機構，到當地學校教授兒童烹飪課程，拓展收入來源。

在工作方式上，她會依據客戶的飲食需求、文化背景與生活習慣客製菜單，一次準備4至5天份的餐點。由於多半使用客戶家中的廚房設備，營運成本相對低，主要支出僅有交通與通訊費用。

相較過去在餐廳工作時，每週動輒50至60小時、還需兼顧課業的生活，如今她每週工時約20至25小時，時間安排更具彈性。不過她也坦言，私人主廚屬於接案型工作，收入仍會受到案件數量波動影響。

根據她的分享，2025年的年收入約為6萬6220美元（約新台幣209.5萬元）。她直言，這樣的收入水準在紐約已能過得相當舒適，加上與男友同住、分攤生活開銷，經濟壓力相對降低，也讓她短期內沒有回到餐廳擔任主廚的打算。

▼迪亞茲相較過去在餐廳工作時，每週動輒50至60小時、還需兼顧課業的生活，如今她每週工時約20至25小時，時間安排更具彈性。（示意圖／取自Pexels）

即使把料理變成職業，她對烹飪的熱情並未消退。週末時，她仍會在家為自己與男友準備家鄉料理。對她而言，下廚就像一場持續嘗試的實驗，「能親手創造，並享受成果，本身就是一件很美好的事。」

（封面示意圖／取自Pexels）

