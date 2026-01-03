逃離「過捲」社會？大阪公立中小學7成外籍新生來自中國，補習班嗅到龐大新商機

在日本中小學校園內，近年迎來不少外國轉學生，其中又以中國籍學生特別顯眼且被關注。根據令和6年（2024）的官方統計，大阪市公立中小學編入就讀的外國籍學生當中，平均每4人就有3人來自中國。其比例之高，甚至連帶帶動週邊補教產業，讓補習班特別開設「中國學生專班」，讓這些小小留學生能更快趕上進度。

《產經新聞》報導指出，身為世界第二大經濟體的中國，為何會有如此多家庭、選擇讓孩子從小赴日求學受教育？有部份觀點認為，部分中國家庭偏好日本的教育環境，也有家長不希望讓孩子和自己一樣，必須經歷中國激烈的競爭高考，以及一切以考試至上的學習環境，進而才會出現這麼多選擇赴日「教育移住」的人群。

大阪市升學補習班「アーガス進学会」塾長本寺昭良表示，他們的教室已經無法應付學生人數，根據他的說法，許多家長是透過口耳相傳，在「中國家長圈」內部快速累積名聲和口碑，打從2023年底開始，中國學生人數急速增加，部分校區的中國學生，甚至多達2成。

除了教授基礎學科，還有日本當地補習班看準商機，設立專門針對中國孩童的課程，教授日文讀寫能力與日本的生活禮儀。因為從業者們透露的資訊，新入學的中國學生，日語能力落差極大，其中也不乏完全不懂日語的孩子，就直接被父母送到日本當地就讀。

近年來，為了追求「高品質」教育環境，移居日本的中國家庭持續增加，其背後有中國特有的社會背景。

當今的中國社會，依然普遍存在「學歷決定一生薪資與人生勝負」的觀念，學歷至上的程度，甚至高於日本。家庭往往全力投入孩子教育，升學準備從幼年就開始。

雖然大學升學率不算低，但所有人都希望進入名校、特別是985或清華北大之類的，而且都有著極強烈的執著信念。通過殘忍的高考，並不代表完成挑戰，這個時代僅獲得大學文憑、已不足以在就業市場取得優勢，往往還必須繼續升讀研究所，無論出國留學或在國內申請考試，那又是一場艱難的競爭。

熟悉中國社會與經濟的近畿大學副教授吳喆人指出，近年來在中國、因無法承受這種競爭壓力而出現心理問題的年輕人不斷增加。在他看來，許多有一定經濟能力的父母，很可能是不希望讓孩子、承受自己也曾體驗過的痛苦，才會選擇提前讓孩子赴日求學，甚至直接移民長住。

在教室中，許多補習班使用原創教材，教授這群中國孩子們，相當於當地小學一年級程度的日文閱讀、書寫與發音，同時指導日本生活禮儀。只有在完成這個階段後，外籍學生才會與日本本地學生一起上課。

「我們是在為他們先打基礎，以便和日本孩子一起學習互動。」

許多前來就讀的中國學生，雖然年齡都偏小、但他們的目標幾乎都鎖定日本最頂尖的大學，其中還有不少人想走醫學系。本寺塾長指出，「常常聽到他們說、將來希望長期在日本生活。在少子化日益嚴重的當下，只要能成為社會重要生產力，不論國籍都應該歡迎。」

反正未來總有一天會需要考慮留學，不如就從小開始扎根，還能多學會一門外國語言，而且日本治安良好、文化上與中國也有不少共通點，加上距離不遠，因此成為「有能力」的中國家庭熱門移居目的地。

