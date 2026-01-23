逆光擋駕駛視線 女推嬰兒車走斑馬線.險遭左轉車撞

雲林縣 / 綜合報導

雲林斗六一輛休旅車，日前在下午4點多經過路口時，疑似因為逆光，視線受影響，在轉彎的瞬間差點撞上一名正在推嬰兒車的女子，幸好駕駛緊急煞車才沒有釀成嚴重事故。警方說，這名駕駛當下沒有依道路劃設的車輛引導線行駛，提前轉彎，才差點撞到行人，會依規定舉發，至於開車碰上逆光怎麼辦，專家說可以適度調整駕駛座的遮陽板來阻擋強光，但也要避免影響到開車視線。

轎車經過路口準備左轉，仔細看前方這輛休旅車，經過行人穿越道的瞬間，一名女子正好推著嬰兒車要過馬路，差一點兩人就會被休旅車撞上，幸好駕駛緊急煞車，才沒有發生嚴重事故。

地點發生在雲林縣斗六市，案發時間在20日下午4點多，休旅車從西平路左轉明德北路時，差點撞上推嬰兒車的行人，最主要的原因，疑似是當下逆光影響到視線，導致駕駛沒有注意到女子走在行人穿越道上，加上車輛沒有完全減速，才會差點發生碰撞。

非當事民眾說：「看起來就沒有把速度減下來，本來左轉就一定要慢一點，這是很正常的，但是我看他的速度應該是很快。」當時跟在後方的車輛駕駛，已經察覺情況不對緊急按喇叭示警，提醒前車駕駛注意，休旅車才在撞上去之前停下來。

斗六分局第五組組長何圳生說：「未依照路面劃設車輛導引線行駛提前轉彎，險撞上行人穿越道上的行人。」駕駛違規警方將依規定舉發，但面對逆光該怎麼做，專家說適度調整車內的遮陽板，能有效避免逆光影響視線。

駕訓班教練陳冠霖說：「大概正常在留遮蔽3分之1左右，天空太陽比較刺眼的地方，把它遮擋。」這段行車紀錄器畫面，在網路也引來討論，有人認為，就算現場駕駛被逆光 遮住 視線，但經過路口轉彎，還是應該要減速提高警覺，才能預防像這樣的驚險危機。

