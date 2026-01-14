逆光釀禍！板橋OL稱陽光刺眼 騎車猛撞76歲嬤致命危送ICU搶救

記者莊淇鈞／新北報導

機車撞擊老婦瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區中正路某巷弄內，今天（14日）上午8時許43歲劉姓女子騎機車上班途中，疑因逆光刺眼視線不佳，猛撞在路邊跟朋友聊天的76歲吳姓婦人，當場造成吳婦重傷昏迷，目前仍在加護病房搶救中，劉女經警方調查並未酒駕及毒駕，詳細車禍發生原因及肇事責任仍待警方後續調查釐清。

老婦被撞後當場昏迷。（圖／翻攝畫面）

據了解，被撞昏迷的吳婦清晨運動後準備返家，站在住家附近巷弄路旁與友人聊天，不料卻被準備上班的劉女騎車猛撞，劉女肇事後稱因陽光刺眼導致視線不佳，未注意站在路旁聊天的吳婦因而撞上。警方對劉女進行酒測及毒測，確認其酒駕及毒駕，確切車禍原因仍待釐清。

警方呼籲，用路人行經山區或光線變化劇烈的路段時，務必更加謹慎，遇強烈逆光應立即使用遮陽板、減速慢行，並保持高度警覺，以確保自己與他人的行車安全。

