「逆光重生的創作人」張峰議 耗9年 首張專輯《有故事的人》有眼淚.也感恩顏正國及家人

張峰議感念恩師顏正國的提攜，一時紅了眼眶。 照片提供：金室音樂

歷經人生低谷的更生人，用音樂找回陽光的「逆光重生的創作人」張峰議，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》。12日舉辦發片記者會上，張峰議也感念恩師顏正國生前的特別囑咐我，「滿招損，謙受益！」好好的、用力地往上爬，就是給他最好的報答！

或許我跟國哥都是同樣在「培德山莊」（台中監獄）的緣故吧！國哥他發了一條訊息給我寫說「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」

張峰議表示：從一無所有到發行專輯，這段路他走了整整九年。過去因誤入歧途導致入獄服刑，期間在獄中，寫了很多歌，2020年假釋出獄後，我四處投稿自己的作品，都沒人理，最後只有顏正國（國哥）回我訊息。

他在入獄前後和國中女同學聯絡上，鼓勵他正向看待入獄服刑這件事，更使他利用時間專心做音樂。張峰議更強調，顏正國的出現，確實讓我這個前途飄渺的更生人，帶來了很大的希望！之後，我寫的歌，也成為了微電影《卸妝》的主題曲；2022年顏正國的長篇電影《少年吔》主題曲，國哥也是用了我的創作，他還替我在電影安插了一個角色。

專輯《有故事的人》象徵著張峰議對生命的真實反思，對家庭的感恩，以及對夢想的堅持。其中，主打歌〈我選擇的路〉，寫下他在人生最黑暗時刻仍不願放棄希望的心情；第二主打〈就算可憐〉則是一首帶著自省意味的作品，誠實面對人生的脆弱與錯誤，展現男人承擔責任的勇氣。

張峰議也說，「這張專輯，我想獻給一路上扶持我、啟發我、陪伴我走過低潮的人。無論你現在還在，或已經離開。」也感謝家人給2年時間改變人生。