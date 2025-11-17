逆勢噴！不甩盤勢震盪 資金湧向十檔題材股

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 多檔具題材個股在震盪盤勢中逆勢走強，以下是分析師張貽程盤點解析市場聚焦個股表現：包括凱美連四紅、裕隆電動車合作題材發酵、華新科作帳行情啟動，以及今國光切入無人機與機器人鏡頭持續創高。同時，南亞、健策、南茂、創意與立隆電等族群受惠於產業需求與獲利動能，成為市場關注焦點。

2375 凱美：主力產品涵蓋電解電容、晶片電阻，應用領域成長高，日線連四紅。

3581 博磊：專注半導體封裝測試裝置，營運逐步穩健，大戶持股比例集中。

2201 裕隆：傳出與鴻海電動車合作再升級，初步達成共識，股價連兩日跳空表態。

2492 華新科：集團作帳行情啟動，高階被動元件需求提升，市場參與度踴躍。

6209 今國光：產品獲無人機廠認證，積極切入機器人鏡頭，股價維持創高態勢。

1303 南亞：受惠玻纖布報價上漲與轉投資南亞科利多，內外資同步站買方。

3653 健策：布局微流道均熱片，兼具均熱與散熱功能，股價有望再創新高。

8150 南茂：記憶體封測 Q3 營運轉強，記憶體產品比重上升，大戶持股比例增加。

3443 創意：AI 與加密貨幣晶片需求增加，10 月營收創高，傳出拿下 Google 大單。

2472 立隆電：鋁電解電容廠，深耕車用與 AI 伺服器應用，股價看回不回。

