逆勢操作！海納德西進深圳打造 「宇宙之星」 劍指亞太綠色未來版圖
【記者蔡富丞/台北報導】
10月29日「2025台灣國際智慧能源週」上演一齣轟動戲碼，德國西門子與台灣海納德展開戰略合作，攜手導入「西碳迹」碳管理系統，為台灣企業提供從能源應用到碳足跡追蹤的全方位解決方案，邁向低碳化與數位化並行的新階段。
在減碳浪潮下，能源利用成為焦點議題，當大家以為海納德只是找到好夥伴西門子，想在會展上打知名度，那就大錯特錯了；其實海納德早於今年10月中旬，在西門子高度肯定下，便已西進深圳設立「宇宙之星」，加速擴張亞太版圖。
美中貿易戰打得方興未艾，多數台商選擇收縮大陸業務之際，台灣海納德卻逆勢而動，在深圳光明區正式成立「宇宙之星新能源循環有限公司」，以資源循環與碳管理為核心，拉開其亞太版圖擴張的序幕，成為大陸綠色低碳產業的新亮點。
「選擇此時西進深圳，不是盲目冒險，而是基於對產業趨勢的判斷。」海納德董事長楊豐銘解釋，大中華區是全球製造業供應鏈的核心，這裡的技術、人才與產業韌性不可替代，貿易戰不會淘汰製造業，反而會推動產業向綠色、高附加值升級。
而深圳光明區作為大陸重點規劃的科技園區，不僅有完善的綠色產業政策支持，更聚集了眾多新能源與數位科技企業，與海納德的發展方向高度契合。事實上，光明區書記對「宇宙之星」項目給予極大關注，將其列為區內重點扶持的低碳產業，為企業提供了政策、土地與資源對接的全方位支持。
「宇宙之星」的成立，標誌著海納德完成了「兩岸產業互補」的戰略佈局。據楊豐銘介紹，該公司專注於「從搖籃到墳墓，再回到搖籃」的循環經濟模式，與海納德在台灣的循環再利用工廠、廈門「彗芯新能源」的儲能業務形成產業鏈閉環：台灣工廠負責資源回收技術研發與本地落地，廈門子公司提供儲能系統支持，深圳「宇宙之星」則整合大陸新能源頭部企業資源，推動回收技術與碳管理的跨區域應用。
目前，「宇宙之星」已與西門子深圳數位科技有限公司對接，將碳管理系統融入資源循環全流程，實現「回收–儲能–碳監控」的一條龍服務。
這一佈局不僅為海納德打開了大陸市場，更成為其輻射亞太的重要樞紐。楊豐銘表示，深圳作為國際化科技城市，便於與東南亞、東北亞等亞太國家開展產業對接，而「宇宙之星」的循環經濟模式，未來可複製到東南亞製造業集中地區，幫助當地企業應對全球碳規則。「我們希望以深圳為起點，讓台灣的循環技術與西門子的碳管理系統結合，成為亞太地區綠色轉型的標準方案。」
值得一提的是，「宇宙之星」的命名與理念設計暗藏深意：「宇宙」象徵無限的產業格局與可能性，「之心」代表以循環、永續為核心的初心；企業更計劃融入低軌衛星通信概念，未來實現能源與碳數據的跨區域透明互通。楊豐銘強調：「這不是一家簡單的回收公司，而是海納德佈局亞太綠色市場的戰略平台，我們要讓這裡成為連接兩岸、輻射亞太的綠色產業樞紐。」
