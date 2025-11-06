逆勢降價！赤富士無煙燒肉鍋物全面調降 最高現省300元

記者/李明真報導

在餐飲業者面臨原物料成本不斷上漲、價格紛紛調整的市場趨勢中，赤富士無煙燒肉鍋物選擇反向操作，自2025年8月1日起全面調降套餐價格，最高可省300元。以實際行動回饋消費者，讓民眾在經濟壓力下，依然能輕鬆享受高品質的燒肉與鍋物饗宴。

四大套餐全面降價 最高省300元

此次赤富士推出四大套餐同步調降價格，優惠內容如下：

1.獨家嚴選（平日限定）原價格738元降為 698元，精選美味輕鬆享

2.極品美饌原價格948元降為898元，含獨家嚴選內容

3.和牛定番原價格1098元降為998元，含極品美饌以下任選

4.極品和牛原價格1688元降為1388元，限西門、中壢、新店限定



赤富士表示，近年整體物價與生活開銷持續上升，希望以「實際回饋」的方式回應消費者支持。此次調降價格後，所有嚴選食材、菜色與份量均維持不變，讓消費者在外食同時也能減輕負擔，依然能以更實惠的價格享受相同品質與美味。

赤富士無煙燒肉鍋物反向操作，8月起調降套餐價格，讓民眾能以更划算的價格享受優質肉品和鍋物。圖/赤富士提供

高品質食材不打折 火烤兩吃一次滿足

赤富士堅持選用高品質食材，主打美澳和牛、牛舌、伊比利豬、鮑魚、泰國蝦、生食級干貝等，頂級肉品與海鮮無限供應，深受饕客喜愛。

除了燒肉，火鍋部分同樣講究，提供昆布、麻辣、藥膳三款湯底自由搭配，滿足不同口味需求。自助吧區更匯集20餘種當季鮮蔬與火鍋料，搭配沙茶牛肉、咖哩雞肉等熟食熱菜，以及新鮮水果、甜點與沁涼飲品，打造出從主餐到甜品皆不妥協的全方位美食體驗。

油脂豐富又軟嫩的高級和牛，價格也是全面調降，愛吃肉肉的民眾不要錯過。圖/赤富士提供

擴展北台灣據點 持續打造舒適用餐空間

赤富士自創立以來，以「無煙、舒適、美味」為核心理念，結合燒肉與鍋物的雙重享受，在北台灣迅速拓點，目前據點包括西門、板橋、蘆洲、基隆、新店、桃園與中壢，等多家分店，持續以高品質食材與貼心服務，成為消費者聚餐的首選。

赤富士以無煙燒肉與豐富鍋物結合，提供多元湯底與頂級食材。此次降價活動預計將吸引更多民眾前往體驗，詳情請關注官方社群或至各分店諮詢。

【各門店資訊】

赤富士日式無煙燒肉鍋物-西門店

地址： 台北市萬華區峨眉街84號

電話：（02）2311-5252

營業時間：11：30–23：00（全日營業）

赤富士日式無煙燒肉鍋物-板橋店

地址：新北市板橋區中山路一段50-7號

電話：（02）2952-5252

營業時間：11：30–23：00（全日營業）

​​赤富士日式無煙燒肉鍋物-基隆店

地址：基隆市中正區義二路2巷23號

電話：（02）2421-2000

營業時間：平日11：30–14：30、17：00–22：30

假日11：30–22：30 （全日營業）

赤富士日式無煙燒肉鍋物-新店建國店

地址： 新北市新店區建國路250號

電話：（02）2918-5152

營業時間：

平日11：30–14：30、17：00–22：30

假日11：30–22：30（全日營業）

​​赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

地址： 桃園市中壢區新生路182號2樓

電話：（03）280-5152

營業時間：

平日11：30–14：30、17：00–22：30

假日11：30–22：30（全日營業）

