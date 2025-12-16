逆向出停車場害撞！小黃冷回：沒分順逆向 騎士兒怒控殺人

高雄市 / 綜合報導

高雄左營區翠峰路上一處國宅，有住戶兒子指控，昨(15)日媽媽騎車準備上停車場坡道時，被逆向下來的計程車逼至牆角，發生碰撞受傷，他PO文指控，認為對方是意圖性殺人，因為發生碰撞下車後，計程車駕駛還說，這邊沒有分順逆向，我們實際回現場，停車場車道明顯標示進出箭頭，依據監視器畫面，計程車駕駛恐怕有違規之嫌，若被撞騎士要提告，也將會成為有利證據。

女騎士緩慢來到停車場出入口，準備轉彎騎上坡道，結果對向的小黃突然偏離原本車道，離她越來越近，最後將她逼至牆角，還和她發生碰撞，這麼一撞，讓她兒子氣憤難耐，PO文指控對方意圖性殺人，沒有資格當運將。

事件就發生在15日下午，48歲的史姓騎士，在自家停車場，遭住戶車輛撞上，造成右側多處挫傷，實際回到位在高雄左營翠峰路上的國宅，停車場車道明顯標示箭頭方向，不論上、下，都是緊靠右邊，住戶說上下班尖峰時段，還有管理員在現場協助指揮，記者在現場觀察一陣子，因為停車場柵欄有個缺口，疑似住戶貪圖方便，沒有按壓遙控器，會偷偷逆向一小段。

大樓其他住戶說：「這是下去這是出來的這樣子箭頭都弄好好的，有沒有箭頭都放好好的啊，沒有說就是一條通沒有，還是分左右，你上下的話基本上會開車的人，下去會注意一下對方有沒有來車，會讓，會互相讓一下。」

由於國宅停車場非屬道路，因此警方開立證明單後告知雙方權益，但再看一次當時畫面，小黃被拍下明顯跨越對向車道，若騎士要提告，恐怕這也是賴不掉的證據。

