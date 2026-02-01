逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打人 遭路過學生鎖喉制伏

馬姓男子被壓制；壓制他的是一名21歲男大生。讀者提供



高雄市環保局清潔隊員馬姓男子，逆向騎電動自行車上了人行道，撞上一對散步的夫妻，妻子見丈夫受傷，直說：「要報警處理！」馬男瞬間暴走，揮拳狂打林翁，林妻勸阻遭波及。所幸，一名21歲簡姓男大生路過，奮勇上前制止，雖遭馬男持安全帽攻擊，仍將人壓制在地鎖喉，由楠梓警分局員警帶回偵辦。

楠梓警分局楠梓派出所30日下午16時許獲報，楠梓區惠民捷道往楠梓新路方向有民眾發生口角，立即派員到場。發現55歲馬男騎電動自行車逆向上了人行道，碰撞行人70歲林姓男子，雙方發生口角，馬男徒手毆打林男，林妻64歲勸架也遭波及。

幸好，21歲簡姓男大生路過上前勸阻，與馬男拉扯後將其壓制在地。員警到場依傷害罪現行犯將馬男逮捕，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。

林翁莫名其妙挨一頓揍，滿臉是血、情緒激動大喊：「救人喔」，也大罵馬男：「我死也要找你索命！」馬男卻不以為意原地裝死，眼睛閉閉。針對馬男行事不當，高雄市環保局將暫停馬男勤務執行。

遭馬男施暴的林翁（左），可見衣服都是血。讀者提供

楠梓警分局呼籲，民眾與人發生糾紛，應立即撥打110報警，等待警方到場排除，並保護自身安全，切勿情緒失控做出憾事，將需接受法律的制裁。

