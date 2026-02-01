逆向撞人還動粗 高雄清潔隊員當街痛毆老夫妻

五十五歲馬姓高雄市政府環保局清潔隊員一月三十日騎乘電動自行車，在人行道上逆向行駛，與馬姓行人發生碰撞，雙方發生口角，馬男涉嫌徒手毆打對方。

高雄市日前發生一起街頭暴力事件，五十五歲馬姓男子騎電動自行車逆向撞倒七十歲林姓老翁及其妻子，竟痛毆二人，還攻擊見義勇為的二十一歲簡姓男大生，馬男身分曝光，竟是高雄市環保局清潔隊員，目前已被停職，環保局將召開職工考核會議嚴懲。

高雄市警局楠梓分局員警昨日表示，馬男一月三十日下午騎乘電動自行車，在惠民捷道往楠梓新路的人行道上逆向行駛，與林姓行人發生碰撞，雙方因此發生口角，馬男涉嫌徒手毆打林男，勸架的林男妻子也遭波及。

警方表示，當時一名二十一歲簡姓大學生路過並上前勸阻，與馬男拉扯後將其壓制在地，簡男在過程中也受傷。員警到場後，依傷害罪現行犯逮捕馬男，詢後移送橋頭地檢署偵辦。

警方指出，馬男一一四年十月間曾因行車糾紛，涉嫌持磚塊威嚇，經員警帶返釐清，雙方當事人皆無明顯傷勢，互不提出告訴。

警方表示，這次馬男涉毆行人，對於簡姓大學生見義勇為、不懼危險，迅速阻止及壓制嫌犯，將傷害降到最低，共同打擊犯罪，維護治安等英勇事蹟，警方將擇日公開表揚。

高雄市政府環保局表示，馬男為楠梓清潔中隊隊員，任職超過二十年；對於馬男行事不當，將送環保局職工考核會議處，並先暫停其勤務執行。