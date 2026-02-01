逆向撞人還毆打老夫婦！惡男遭起底 遭高市環保局停職調查

馬男逆向撞老夫婦，竟還毆打施暴，身分遭起底為清潔隊員，目前已遭停職。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市楠梓區惠民捷道1月30日下午發生衝突事件，一對老夫婦遭55歲馬姓男子騎車逆向撞擊並且施暴，路過的21歲簡姓男大生英勇上前制止，馬姓男子身分遭起底，擔任清潔隊員資歷已有27年之久，環保局證實已停職送考核會。而見義勇為男大生警方將公開表揚。

55歲馬姓男子騎電動自行車逆向行駛於惠民捷道人行道，衝撞挽手散步的老夫妻，70歲林姓男子要報警，馬男竟徒手瘋狂毆打林男頭部，所幸路過21歲的簡姓男子上前制止並報警，但簡男也遭馬男持安全帽猛力揮打，警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場依現行犯將馬男逮捕。

廣告 廣告

馬姓男子的身分遭起底，是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，從民國88年9月入職環保局擔任清潔隊員至今已有27年，平時擔任掃路班，工作表現普通，環保局指出，該員行事不當，將送本局職工考核會進行議處並先暫停勤務執行。

簡姓大學生見義勇為行為，不懼危險迅速阻止並壓制馬姓嫌犯，讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將公開表揚。

楠梓分局指出，目前受理三方互提告訴，惟本分局將依簡等3人正當防衛之事實、事證報請檢察官據以偵辦；另也將強化各人行道巡邏，確保民眾安全。警方提醒民眾若遇攻擊，應迅速遠離並尋求保護及報警處理，避免近身對抗，並建議利用隨身物品自衛。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄男抓綠鬣蜥誤觸高壓電！4大企業停電 台電保留追訴權

北市大安區火警釀2死！消防局點出「火災躲浴室」3大迷思