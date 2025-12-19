逆向撞死補教師！高雄7旬老婦 10萬元交保

高雄77歲婦人駕車暴衝逆向撞擊母子雙載機車，其中1人當場失去生命跡象。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市三民區昨18日上午發生一起重大車禍事故。77歲潘姓婦人駕車突然失控逆向衝入車道，撞上雙載機車，造成53歲丁姓婦人傷重不治，其20歲兒子受傷送醫。潘婦事後被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署，經檢察官複訊後，諭令以10萬元交保。

事發在昨日日上午9時許，77歲潘姓婦人行經三民區建國三路路段時，疑似操作不當，車輛突然失控逆向衝入對向車道，撞上機車雙載的丁姓母子倆，造成53歲丁姓婦人傷重不治，其20歲兒子受傷送醫。

警方調查，事發當天潘姓婦人搭載友人前往高雄三鳳中街採買食材，行經建國三路時，潘婦準備靠邊停車，疑因一時緊張誤踩油門，導致車輛加速暴衝，逆向撞上停等中的機車母子，並波及路旁另一輛轎車，母子兩人一度被夾在車輛之間。消防人員緊急將傷者送醫治療，丁姓婦人經搶救仍宣告不治，其子則為輕傷。據了解，丁姓死者為當地補習班老師，當時正載著兒子準備上學，卻不幸遭逢意外。

警方指出，潘婦酒測值為零，初步研判事故原因為駕駛未依規定進入來車道，且操作失誤導致車輛失控。潘婦向警方供稱，因現場一度有貨車卸貨，自己一時慌張誤將油門當成煞車踩，並非故意肇事，已通知保險公司處理後續賠償事宜。潘婦事後被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署，經檢察官複訊後，諭令以10萬元交保。







