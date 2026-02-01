逆向撞老夫婦還打人！暴力男是清潔隊員 已停職送考核會

馬男逆向騎電動自行車撞老夫婦，還動手痛毆遭送辦。（翻攝畫面）

高雄市楠梓區上月底發生街頭暴力事件，55歲馬姓男子騎電動自行車逆向撞倒70歲林姓老翁及其妻子，竟還對2人施暴毆打，21歲男大生目擊後見義勇為上前制止也掛彩，馬男為高市環保局清潔隊員，目前已停職，環保局將召開職工考核會議嚴懲。

1月30日下午4時許，馬男逆向騎乘電動自行車撞上正走在人行道的林姓翁夫妻，雙方爆發口角後，馬男情緒失控，連續揮拳痛毆老夫婦，正巧路過的男大生上前制止，與馬男發生扭打，最終將馬男壓制在地，由警方逮捕，林姓翁夫妻與男大生均提告傷害，馬男也反告男大生，全案移送橋頭地檢署偵辦。

此事曝光後，社會輿論譁然，警方表示，將公開表揚見義勇為的男大生，此外，馬男身份也隨之曝光，為高雄市環保局清潔隊員，據悉，他過去也曾因行車糾紛持磚塊恐嚇路人，已有街頭暴力前科。

高雄市環保局證實馬男身分，並表示其當街毆打老翁夫妻的行徑極為不當，已先行停止其勤務，將召開職工考核會議進行嚴厲議處，強調絕不包庇。

