逆向撞老夫婦還打人！暴力男是清潔隊員 已停職送考核會
高雄市楠梓區上月底發生街頭暴力事件，55歲馬姓男子騎電動自行車逆向撞倒70歲林姓老翁及其妻子，竟還對2人施暴毆打，21歲男大生目擊後見義勇為上前制止也掛彩，馬男為高市環保局清潔隊員，目前已停職，環保局將召開職工考核會議嚴懲。
1月30日下午4時許，馬男逆向騎乘電動自行車撞上正走在人行道的林姓翁夫妻，雙方爆發口角後，馬男情緒失控，連續揮拳痛毆老夫婦，正巧路過的男大生上前制止，與馬男發生扭打，最終將馬男壓制在地，由警方逮捕，林姓翁夫妻與男大生均提告傷害，馬男也反告男大生，全案移送橋頭地檢署偵辦。
此事曝光後，社會輿論譁然，警方表示，將公開表揚見義勇為的男大生，此外，馬男身份也隨之曝光，為高雄市環保局清潔隊員，據悉，他過去也曾因行車糾紛持磚塊恐嚇路人，已有街頭暴力前科。
高雄市環保局證實馬男身分，並表示其當街毆打老翁夫妻的行徑極為不當，已先行停止其勤務，將召開職工考核會議進行嚴厲議處，強調絕不包庇。
★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。
★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。
更多《鏡新聞》報導
22歲男抓綠鬣蜥誤觸高壓電燒燙傷 「4企業停電5小時」台電已報案
館長直播帶貨驚見「中國威士忌」 新北市財政局收檢舉調查中
不滿3歲童尿褲子竟推撞洗手台 狠心繼父二審仍判7年10月
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 55則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36則留言
老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導因為吃醋爆發衝突還亮槍！昨晚（30日）新北市新莊，一名女子在熱炒店舉辦尾牙，邀請了不是公司員工的男子，沒想到被男子的老婆知道後，認為兩人有曖昧，因此衝到現場，先是爆發口角跟推擠衝突，隨後又撂兒子來助陣。兒子真帶著兩名朋友到場，手握空氣槍揮舞恐嚇，當場被警方帶回法辦。晚間熱炒店外，一大群民眾喝得醉醺醺，看到警方到場，立刻往激動地往員警身上擠。男子著急想跟警方說發生什麼事，不停往前衝，就怕衝突再擴大，員警立刻噴辣椒水，把雙方隔開。但真正鬧事的，是三名蹲在一旁的男子，警方還在他們身上搜出空氣槍。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）附近民眾：「之前還有開槍，他們主要是酒攤啊，很大聲這樣子，打架就不用講（很多）。」民視記者王毓珺：「鬧事的地點就在這間熱炒店，最近是歲末尾牙旺季，不少人都會喝得比較多，因此也更容易因為酒醉發生糾紛。」事情發生在30號深夜11點多，新北市新莊區中華路二段上，還原事發經過，33歲的顏姓女子，在店內舉辦尾牙餐敘，還邀請了不是員工的60歲陳姓男子，被陳姓男子的老婆知道後，認為雙方有曖昧，一氣之下衝到現場，爆發口角推擠，隨後更撂兒子前來助陣。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）19歲的翁姓兒子，開車載著兩名少年到場，為了助威，甚至還亮出空氣槍揮舞恐嚇。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「立即逮捕持空氣槍恐嚇之3名犯嫌，詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。」感情中互相信任還是很重要，否則因為一時吃醋，不僅毀了別人的尾牙，還害兒子進警局，實在得不償失。原文出處：老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣 更多民視新聞報導吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」民視影音 ・ 23 小時前 ・ 10則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3則留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
31歲母餵藥害死2子檢警相驗 男友、前夫都到場｜#鏡新聞
台中市西區，今天(1/31)發生一起家庭悲劇，31歲的女子被懷疑餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩人死亡，女子在下毒手前曾經打電話向好友說與男友鬧分手，自己要帶走兩個小孩，情緒不穩定，而她被逮捕後非常不配合警方，情緒也很激動，然而她的8歲大兒子平時是由她和前夫輪流照顧，只是因為放寒假，最近才和她同住，沒想到卻被毒死。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄
高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
台中2幼童遭餵藥慘死 生母殺人罪嫌移送地檢署
台中市日凌晨發生一起命案，一名陳姓女子（31歲）疑因餵不明藥物造成2名幼子喪命，警方查出女子曾遭前夫家暴，長子更曾遭不當管教，檢警下午在殯儀館進行相驗，後續將擇日解剖釐清死因，相驗結束後檢方指示將2童生母陳女依殺人罪嫌移送地檢署，晚間檢方複訊後將作出處分。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
陽明海運船長涉走私上億海洛因 菜籃藏毒、賄賂手法全曝光
國內航運巨頭陽明海運旗下貨輪「環…民報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
國防部旁傳槍響 男巷內試空氣槍稱「射小鳥」
台北市 / 綜合報導 日前在國防部旁傳出槍響，警方獲報後到場，發現是一名52歲男子，在巷弄內玩空氣槍。他向警方供稱，自己是想試槍，瞄準的是樹上的小鳥，而這把則槍是妻子幫他買的。原本要拿來玩生存遊戲。所幸經過鑑定，這把槍枝沒有殺傷力，但是男子還是被依法裁罰。黑外套男子在巷子裡面，走來走去鬼鬼祟祟，確認一旁沒有人看到他，扣下板機就把手往旁邊一伸，朝上射擊，之後馬上收手，假裝沒事繼續閒晃，但他開槍的地點，就在國防部附近，居民聽到槍響，趕緊報案求助，警方不敢大意立刻趕到現場。員警說：「他有BB彈，(對，這瓦斯槍)，查過型號嗎。」張姓嫌犯還在原地，疑似想繼續尋找目標，卻被警方逮個正著，事發在台北市中山區，52歲的張姓男子深夜11點多，跑到公園旁邊開空氣槍，一連擊了好幾發，嚇壞附近居民。附近民眾說：「反覆造成車子的蜂鳴(響)，(應是槍)的震動，車子有時候滿敏感的，就是車子的警報聲，持續了大概快一個小時吧，他就是響完，過一陣子又再響。」男子落網後向警方表示，當時是要試槍順便射下樹上的小鳥，理由相當荒謬，而這把空氣槍是三年前要玩生存遊戲，由妻子幫他購買的。台北市警中山分局大直派出所長賴新天說：「當場查獲其所有之空氣槍一把，彈匣一個，並依違反社會秩序維護法，帶返所偵辦。」幸好槍枝經過測試沒有殺傷力，但男子在住宅巷弄內試空氣槍，BB彈有可能損壞他人財物，也引發居民恐慌，即便沒有造成人員受傷，還是被依社維法開罰9000元。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金
社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導曾是軍人的陳姓男子，夥同退役及現役軍人等4人，詐騙自己親堂弟，把人賣給泰國人蛇集團，再假冒詐騙集團向家屬騙了百萬贖金，警方獲報調查，戳破陳姓男子的謊言，另外查出，他偷偷把大量廢棄物傾倒在廢棄的軍營，警方上門逮人，他還開車跑給警察追。大批刑警來到桃園山區一間工程行，裡頭吳姓嫌犯正好倒車出來，員警立刻按喇叭示意停車，但嫌犯的反應，卻是加速落跑。吳姓嫌犯在國道上狼狽落網，另一頭也逮到幕後陳姓主嫌。員警來到新竹關西，逮捕正要出門的陳姓男子，他從陸軍特戰的志願役退伍後，涉嫌將自己親堂弟賣給泰國人蛇，還詐騙自己叔叔，遭警方盯上。將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金（圖／警方提供）檢警調查發現，陳姓男子2024年11月退伍後，隔年6月找來初姓共犯，誆騙堂弟以合夥經營工程行為由，將人賣給泰國人蛇集團，還跟親戚謊稱，堂弟欠一屁股債，逃到泰國去，再假裝自己是人蛇集團主嫌，前前後後詐騙贖金165萬元，但錢付了、人卻沒回來，被害者家屬才趕緊報警調查，戳破最親的堂哥，才是幕後主使者。將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金（圖／警方提供）而整起事件，還有案外案，員警會同環保局人員，來到一處廢棄軍用涵洞，這邊竟然變成陳姓男子違法傾倒垃圾的場所，檢警發現陳姓男子跟另外兩名共犯合夥開工程行，卻是掛羊頭賣狗肉，違法丟棄垃圾，每次跟店家簽約一年45萬，幫忙收垃圾，實際是趁半夜把垃圾拿去偏僻地點亂丟。三名嫌犯過去一起在國軍服役，退伍後再一起犯罪，通通被依法送辦。原文出處：將堂弟賣給泰國人蛇 前軍人詐騙叔叔百萬贖金 更多民視新聞報導最新／台中民宅驚傳氣爆！70歲翁手、臉「27％一級燒燙傷」 意識不清送醫現世報？台中割頸男國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」空服員抱病值勤過世 長榮今公布「座艙長懲處」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
我就踩你怎麼樣！士林地院資深法警失控踩收容少年 「要瘋就來瘋」下場曝光
2023年4月1名少年押解收容時，情緒激動，任職法警超過25年的士林地院廖姓副法警長竟情緒失控狂踩少年腳掌，還嗆說「我就踩你怎麼樣」「要瘋就來瘋」，遭移送懲戒法院，最後下場曝光。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 2則留言
被罷免後仍執行「理事長」權限 退休校長辯未違法栽了
校長退休的某協會蔡姓理事長，被理事罷免並辭職後，卻仍在發票等文件上用印，被地院依偽造文書判刑5月，他上訴堅持沒有違法，高等法院高雄分院認為他缺乏法治觀念，予以緩刑2年，需接受法治教育課程。 據了解，2022年3月底，被告蔡男被協會理事罷免後，4月初提出辭職書，卸任理事長職務。不料，4月12日至23日自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
熱炒店尾牙變調！員工妻與闆娘「吃醋糾紛」找兒助陣 攜空氣槍到場恐嚇
【記者江孟謙／新北報導】新莊中華路二段一家熱炒店，昨天（30日）晚間舉辦某公司尾牙餐敘，33歲顏女宴請親友及員工，顏女友人60歲陳男也到場，未料卻遭陳妻（47歲吳女）質疑丈夫與顏女曖昧，找來17歲兒等人到場理論，來者其中1人竟亮出空氣槍恐嚇，警方到場後噴辣椒水制止，全案將相關人帶回，依恐嚇公眾安全等罪嫌偵辦。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北板橋地區，最近出現一名慣竊！在大觀、沙崙一帶犯下至少五起竊案！警方鎖定這名犯嫌的身分，前往他常出沒的地點要緝捕，沒想到嫌犯一看到員警就逃！逃了將近兩公里後，躲在一輛汽車車底下，但最終還是被警方逮捕。員警：「去工廠的後面。」員警騎著警用機車，追捕一名竊盜慣犯，狡猾的嫌犯竟然棄車逃跑！員警：「棄車逃逸啊，接著是跑步啊，學長你有工具嗎，有，好我就跟你了。」狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮。（圖／民視新聞）全副武裝，員警跑遍大街小巷，尋找嫌犯，逃跑蹤跡，結果...。員警：「喂，支援支援支援，這裡啊。」多名員警追了近200公尺，終於發現嫌犯身影！他異想天把自己，塞進汽車底下藏匿。員警：「出來出來，身上有東西嗎。」雙手上銬狼狽遭逮！這名40多歲的梁姓男子，從今年1月開始，陸續在新北板橋大觀、沙崙一帶，私闖民宅犯下至少五起竊案！員警展開緝捕行動當晚，與騎車的嫌犯擦身而過！員警回頭示意要他停車，沒想到他加速逃逸！穿梭車陣、人行道想甩開警方，警方立即通報攔截圍捕，嫌犯眼見快無路可逃，索性將車丟了就跑！最後躲在一輛汽車的車底下，騎車又棄車，一共逃了將近2公里，但還是被眼尖警方抓到。狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮。（圖／民視新聞）沙崙派出所所長陳琨翔：「全案依竊盜拘提偵辦，並移送台灣新北地方檢察署歸案。」嫌犯自以為天衣無縫，最終還是被警方鎖定逮捕，看來這個農曆年，得在牢裡度過了。原文出處：狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮 更多民視新聞報導國3大甲段深夜奪命追撞 釀1死2傷悲劇撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙晶片大廠高層伸鹹豬手！「緊摟女同事」遭火速開鍘民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」
社會中心／綜合報導台中一名50歲的林姓藥師，本擁有穩定收入與房產，原以為能靠投資安穩退休，不料竟落入一場環環相扣的詐騙陷阱。藥師在短短半年內，先是被假投資APP詐騙80萬元，隨後又因急於求償，誤信網路上自稱能「代追回款項」的假律師，二度被詐走165萬元，甚至差點抵押房產，所幸地政事務所人員察覺有異報警，才及時攔阻悲劇擴大。民視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
駕駛車上藏毒遇臨檢心虛 迴轉逃逸自撞騎樓、分隔島
台中市 / 綜合報導 台中市警方，凌晨在文心路設置臨檢點，一輛白色轎車，拒絕受檢後迴轉逃逸，過程警方開槍攔阻，但駕駛依舊沒打算停車，撞進騎樓造成多部機車毀損，以及店家門玻璃碎裂，隨後又撞上中央分隔島，才被警方圍捕，過程中還造成一名員警受傷，男子大動作逃給警方追，原來男子毒品通緝在身，加上車上藏有毒品，才會心虛落跑。大批警力衝上前，將車上的男子拖下車，因為他稍早開著這輛白色轎車，衝撞攔檢點還倒車逃逸。事發在台中文心路，和市政北一路口，當時員警設置攔查點，結果卻遭白車衝撞，附近店家也遭到波及，整片玻璃門爆開，路邊機車和單車，也倒一排，白車甚至撞到，前保險桿整片掉落，輪胎也歪掉。當時路檢的警方，也對空鳴槍，試圖阻止男子繼續開車在路上亂衝，但男子猛踩油門，衝撞進民宅，最後自撞分隔島，過程還造成一名員警受傷，男子也受到輕傷。台中市六分局交通組長蕭啓宏說：「過程之中我們有開了一槍，那另外有一位同仁為了閃避車輛的時候，有輕微受傷，目前送到醫院救治當中。」到底為什麼這麼害怕被警察攔檢，原來男子因為毒品通緝在身，車內又藏毒品安非他命，才會看到員警就心虛落跑，還好過程沒有波及其他用路人，全案依毒品、妨害公務等罪嫌，移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言