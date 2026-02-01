逆向痛毆老夫婦！高雄惡男是「清潔隊員」被停職 黑歷史曝

1月30日，高雄市楠梓區惠民捷道發生暴力衝突，一名55歲馬姓男子因交通糾紛情緒失控，當街揮拳毆打一對7旬老夫婦。路過的21歲簡姓男大生見狀立刻報警並上前制止，成功將馬男壓制在地，行徑曝光後被網友封為「英雄」。

楠梓發生街頭暴力事件。（圖／警方提供）

警方調查，馬男當天下午騎乘電動自行車逆向行駛人行道，不慎擦撞70歲林姓老翁，因不滿老翁出聲抱怨，竟連續揮拳攻擊，連勸阻的梁姓妻子也遭波及，造成夫妻倆多處外傷。簡姓男大生介入時亦遭馬男揮拳，所幸將對方制伏，直到警方到場。

老夫婦遭逆向騎士痛毆，老翁血流滿面。（圖／翻攝畫面）

事件引發網友熱議，除大讚簡男英勇外，也陸續起底施暴的馬男背景。多名網友指出，馬男早已是地方頭痛人物，過去曾疑似酒後騎車鬧事，甚至拿磚頭作勢攻擊路人車輛，行徑屢遭投訴。

簡姓男子見義勇為壓制馬男。（圖／翻攝畫面）

更讓人吃驚的是，馬男被證實為高雄市環保局楠梓清潔隊職工。環保局表示，已將馬男停止勤務派遣並送交職工考核會議處。警方則指出，馬男涉犯傷害罪，依現行犯逮捕並移送橋頭地檢署偵辦，至於簡姓男大生的制止行為，警方將公開表揚並協助釐清正當防衛事證。

