逆向統戰成功？「從從容容」金句登中國海軍！王世堅笑：統一次就好

民進黨立委王世堅。楊亞璇攝



民進黨立委王世堅金句「從從容容游刃有餘」出現在中共海軍軍艦上，網友笑稱「真的統戰回去」，對此，王世堅今（11/18）下午受訪笑稱，「統一次就好」，狠話講一次就好了，大家應該幽默以對，不必弄得這樣劍拔弩張，劍拔弩張的結果，最後就是兵戎相見。

媒體詢問是否認為金句被拿去炒作？王世堅指出，台灣跟中國大陸之間，兩岸難得有的共識，就是這8個字，從容不迫，游刃有餘，好的金句，任何人都有使用的權利，中共訓練他們的部隊，當然要激發他們的軍心、展示他們的決心，這個是他們的權利。不過台灣也不是省油的燈，在應對的態度，也是從容不迫，做好的準備，也是游刃有餘，這部分兩邊是難得都有這個共識。

廣告 廣告

王世堅表示，既然大家都從容不迫、游刃有餘，但是不必這樣子兵戎相見，他個人還有大概全體國人、全體的世人，大家共同的看法，就是說應該要想方設法，大家都一起追求全人類的和平才對，不是這樣子的窮兵黷武、互相放話，這個是不對的。

王世堅說，現在兩岸之間大小對峙的時候，「我們承認我們小，我們3萬6000平方公里，我們2300萬人；那他們是大，他們900萬平方公里，他們14億人。」但是當大小對峙的時候，大的一方應該先讓步，小的一方沒有讓步的道理跟空間，為什麼？小的一方先讓步，那就是投降了，不是嗎？所以大小對峙，大者要先讓步，表示他們有風度、有度量，大的一方應該先這樣才對，而不是要我們小的一方就先棄械投降，因為那就是投降了，這是不對的，希望他們也能夠想清楚。

王世堅強調，兩岸之間，「我們昨天是敵人，明天不曉得，但是今天我們可以交流。」今天我們大家可以在經濟上、文化上來交流，世界上也不只說只有像台灣跟中共之間的對峙，其實很多國家也是這樣，他們即便在對峙，但是相互之間也覺得說應該尋求最大的共識，求同存異。

王世堅說，尊重他們要在他們的軍艦甲板上，要怎麼樣的把從從容容、游刃有餘，排成人來展示他們的信心、決心，但是相對的，也敬告中共，台灣應對的態度也是從從容容，所做的各項準備也是游刃有餘。但是有必要真的要這樣子動刀動槍嗎？

王世堅指控，中共除了排這些字，今天也還發表了「槍已上膛，劍已出鞘」。他覺得完全沒這樣的必要，何必呢？不必把話講死、講絕，並不是說把話講死、講絕就表示說很強大，大家都怕，不是這個樣子，人世間有正義、公理。他認為，大家就互相展示了信心、決心就好了，其他不必過激的言論，「省下來吧」，倒是把許多精神可以花在兩岸之間交流。

王世堅說，從從容容、游刃有餘如果背後是加了「槍已上膛，劍已出鞘」，那就不對了，「槍已上膛、劍已出鞘」，接的應該是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，不是嗎？但是不必到這樣子的地步，要追求全人類更高的境界，要和平、均富，人生只有一次，大家都來追求完美的人生。

媒體追問是否認為統戰成功了？要再統一次？王世堅笑稱，「統一次就好了」，他一向認為，「如果我們說我們統戰他們，這本身也是一種挑釁」。但是這樣子的挑釁是很文雅的，其實沒有真的劍拔弩張，他們的挑釁，像說「槍已上膛，劍已出鞘」，就是扎扎實實的挑釁、不好，大家應該幽默以對、「大家要趣味嘛」，不必弄得這樣劍拔弩張，劍拔弩張的結果，最後就是兵戎相見。

王世堅質疑，兵戎相見，對他們（中共）好嗎？他們經濟可能因為這樣而停滯、倒退，當然台灣也會受損，但是，台灣400年來的命運，相信台灣人經歷很多啦，如果逼到台灣人忍無可忍的時候，「荏荏馬，也有一步踢」，被馬踢到，那不是好受的，所以他認為中共有他們的聰明智慧，他們應該能夠研判這樣子的事情。

他相信，中共的軍民也不至於說對於台灣有什麼深仇大恨，非血洗台灣不可，相信這都不是事實，大家犯不著這個樣子，狠話講一次就好了，「我們不怕統戰，你可以統我們，那我們也可以統你們啊！但是我們很客氣的講說，統一次就好」，大家互相知道就好、比劃一下就好。

更多太報報導

真的統戰回去！ 王世堅「從從容容」金句登上中國海軍「長白山艦」

吳怡農戰蔣萬安？醫勸學王世堅說話：先選議員、瞄準2030台北市長

曹興誠薦賴清德北市「沈伯洋戰蔣萬安」 藍議員諷：曹公送箭