逆向衝出車陣！男友新車遭身障機車擊落 舞者碗公嘆：閃不掉

舞者「碗公」搭乘男友新車行經重新堤外便道時遭逆向機車擊落。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區驚傳嚴重事故，8日下午4時許，1名35歲高姓男子，駕駛新車行經重新堤外便道，與逆向的呂男（58歲）機車發生碰撞，造成身障的呂男全身多處擦挫傷，所幸經送醫後並無大礙；當時知名舞者「碗公」就在車上，事後她將事故影片上傳社群平台，並直呼：「傻眼，閃都閃不掉。」

舞者「碗公」發文表示，8日下午4時許，她搭乘高姓男友剛買的新車，兩人準備返家休息，男友沿著堤外便道往三重方向行駛，自己則低頭利用手機備課，此時呂男騎乘身障機車，突然跨越雙黃線逆向超車，與男友車輛發生碰撞，事後她查看行車紀錄器後發現，原來對方行為如此誇張。

警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現呂男全身多處擦挫傷，隨即將人送往亞東醫院治療，所幸經治療後並無生命危險；高男及其女友並未受傷，警員對雙方駕駛進行酒測，數值均為0毫克，警方初步研判，呂男逆向行車釀禍，已對他開單告發，至於確切肇事過程及原因，仍待交通分隊進一步調查釐清。

據了解，舞者「碗公」本名是林宛君，因擅長Twerk舞蹈而聞名，她在YouTube發表多部教學影片，其中1支影片觀看數超過1831萬次，因此她的訂閱數高達18.5萬，IG也擁有10.2萬粉絲。

