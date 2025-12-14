雲林斗南今晨發生嚴重車禍！一輛白色休旅車逆向衝撞小貨車和轎車，造成3車連環撞擊事故，小貨車上2人傷重不治，另有2人受傷。事故發生時，大部分民眾仍在睡夢中，被巨大撞擊聲響驚醒。監視器畫面顯示，白色休旅車從對向車道衝撞過來後，瞬間爆炸起火，冒出一團火球。消防人員透過搶救將受困在小貨車上的2名OHCA患者救出，然而他們在送醫後仍宣告不治。

逆向衝撞釀2死2傷！雲林休旅車爆炸起火 小貨車2人當場OHCA。(圖／TVBS)

清晨六點多，雲林斗南大同路發生一起嚴重車禍，一輛白色休旅車逆向衝撞小貨車和轎車，造成猛烈撞擊後肇事車輛爆炸起火。這起三車連環撞擊事故造成小貨車上2人傷重不治，另有2人受傷。事故發生時，大部分民眾仍在睡夢中，被巨大撞擊聲響驚醒。監視器畫面顯示，白色休旅車從對向車道衝撞過來後，瞬間爆炸起火，冒出一團火球。

斗南大同路逆向撞擊 白車衝撞釀2死2傷。(圖／TVBS)

事故現場一片混亂，白車冒著煙，交通號誌從綠燈變成紅燈，但沒有人從車內出來。監視器畫面顯示，事故發生後一分多鐘，有車輛經過現場但未停下，可能是趕路或來不及反應。約2至3分鐘後，附近住戶陸續出門查看情況，有人上前確認車上是否有人，並立即報案求助。

清晨驚魂！白車逆向猛撞 2人受困車內亡。(圖／TVBS)

救護車抵達現場時，警方已前往進行交通警戒，車輛損毀情況十分嚴重。附近民眾表示，一台車翻過去，一台被撞飛，有人被夾在貨車裡面。現場共有4名傷者，其中肇事的白車駕駛意識不清，紅車駕駛則是輕傷，能夠自行走上救護車。最嚴重的是小貨車，車上2人被困在變形的車內。

公園分隊小隊長陳柏宇表示，消防人員透過搶救將受困在小貨車上面的2名OHCA（到院前心肺功能停止）患者救出，使用破壞器材將他們救出。然而，小貨車上2人在現場已無生命跡象，雖然被救出送醫，最終仍未