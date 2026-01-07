逆向被抓毒駕！2男遭警包圍壓制 搜出喪屍煙彈

員警見狀不敢大意，強勢要求兩人至路旁坐下配合調查。（圖／東森新聞）





新北市三重區近日發生一起毒駕案件。兩名男子共乘機車因在街頭逆向行駛，遭巡邏員警撞見，不料駕駛不但未停車，反而加速逃逸，員警隨即鳴笛尾隨，最終在路口以優勢警力將該輛機車包圍攔下。



事發當時，員警一路緊追至三重區五華街與自強路五段路口，喝令騎士立即停車受檢，並大聲質問為何見警就跑。面對警方盤查，兩名男子起初故作鎮定，不斷辯稱自己「沒有動」、「沒有跑」，試圖裝無辜蒙混過關。員警見狀不敢大意，強勢要求兩人至路旁坐下配合調查。

儘管嫌犯試圖裝委屈，但警方隨即在其身上各查獲一顆含有依托咪酯的「喪屍煙彈」。經現場唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應，當場戳破謊言。



警方表示，嫌犯除了因逆向行駛、未依規定使用方向燈以及拒檢逃逸等行為，明確違反《道路交通管理處罰條例》將面臨多張罰單外；更因涉及毒駕上路，觸犯公共危險罪，全案訊後已將兩人帶回警局依法偵辦。

