逆向超車又無照! 貨車駕駛一查竟是通緝犯

中部中心／張家維 南投報導

南投魚池鄉投131線路段發生行車糾紛，大型重機車友相約出遊，回程途中，卻發現一名小貨車駕駛，多次逆向超車，連轉彎處也開在對向車道，好幾次險些撞上這群車友；雙方理論後報警，結果發現貨車司機不但交通違規，一查竟然還是通緝犯！

行車在魚池鄉投131線路段時，看似一輛接著一輛魚貫前進，但這時一輛小貨車駕駛突然開始逆向超車。





任意跨越車道雙黃線可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰（圖／翻攝畫面）

可能趕時間，不想跟在大重機車隊後面，貨車先是超越其中一輛大型重機，接著轉彎區繼續超車，竟然一路逆向了好幾十公尺，看到對向來車才趕緊切回車道，這舉動險些擦撞重機，騎士實在氣不過，按喇叭示警，雙方停在路邊理論。騎士惱怒認為貨車駕駛逆向超車還逼車，爆發口角。





55歲的吳姓駕駛違規又違法 因違反廢棄物清理法遭通緝 （圖／翻攝畫面）









貨車駕駛自知理虧，態度算是和善，想道歉了事趕快閃人。結果，警察一到，劇情神展開，原來貨車駕駛不只違規還違法，他是通緝犯。55歲的吳姓駕駛，違反道交條例，任意跨越車道雙黃線可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰以及無照駕駛處新臺幣6，000元以上、2萬4，000元以下罰鍰，要被開罰之外，還因為違反廢棄物清理法遭通緝，警方直接逮捕歸案。





吳姓駕駛行車在魚池鄉投131線 違反道交條例任意跨越車道雙黃線及無照駕駛（圖／民視新聞）









