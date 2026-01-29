逆向超車慘了！對撞拋飛秒成鐵碎片 7足球迷當場死亡

一輛載有10名帕奧克粉絲的小型巴士，自希臘前往法國途中發生嚴重車禍，導致7人喪命。圖／翻攝自X

羅馬尼亞當地時間27日下午1點05分，一輛10人座小型巴士滿載塞薩洛尼基帕奧克（PAOK）球迷，準備自希臘前往法國，原訂於29日觀看法國里昂隊之歐足總歐洲聯賽（歐聯），未料出發不久，於公路上發生對撞，導致車上6人當場死亡、1人送醫途中不治，另3人目前仍在治療。

根據《Digi24》、《Romanian Journal》報導，羅馬尼亞27日下午1點多發生嚴重車禍，原訂於希臘出發，前往法國觀看歐足總歐洲聯賽，不過該輛巴士於駛於蒂米甚縣E70高速公路上時，因試圖超車加速，先是碰撞一輛油罐車，後與對向卡車相撞，導致7名帕奧克球迷死亡、1人重傷插管以呼吸器治療、2人意識清醒住院觀察。

一輛載有10名帕奧克粉絲的小型巴士，自希臘前往法國，途中發生對撞，導致7人喪命。圖／翻攝自X

當局指出，相撞之油罐車載有酒精，發生車禍後現場一片狼藉，不過並沒有發生洩漏或其他問題；因天氣惡劣，無法派遣直升機前往救援，僅1輛消防車及多輛救護車抵達現場協助搶救。

一輛載有10名帕奧克粉絲的小型巴士，自希臘前往法國途中發生嚴重車禍，導致7人喪命，現場一片狼藉。圖／翻攝畫面

消息曝光，帕奧克官方發布聲明，指出這是一場難以言喻的悲劇，針對這群年輕、摯愛球隊的支持者罹難感到痛心，並向罹難者家屬表示誠摯的慰問；希臘總理基里亞科斯．米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也發文表示，得知7名青年命喪羅馬尼亞公路「深感震驚」，目前已與當地政府密切合作，向家屬提供協助，並盼傷者早日康復。



