逆向超車擦撞重機害摔車 貨車駕駛開嗆爆口角衝突

南部中／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導

屏東獅子鄉台九線發生貨車擦撞重機意外，貨車駕駛跨越雙黃線超車，卻不慎擦撞紅牌重機，導致騎士摔車受傷。騎士友人上前理論，雙方爆發口角。





逆向超車擦撞重機害摔車 貨車駕駛一下車「先聲奪人」

事發在屏東獅子鄉台9線。（圖／民視新聞）





好幾台紅牌重機騎在路上，左邊突然竄出一台藍色貨車，當場發生擦撞。藍色貨車往前停在路旁，遭撞的機車騎士友人趕緊追了上去，現場爆發口角爭執。貨車駕駛一下車就先發制人，重機騎士們也不甘示弱，雙方吵得不可開交。貨車駕駛說，當時不知道他從我旁邊衝過來，車速沒有說很快剛剛起步。屏東縣枋寮分局組長林銘煌表示，小貨車到事故地點跨越雙黃線違規超車，擦撞前方同向施姓男子騎乘的大型機車。

廣告 廣告





逆向超車擦撞重機害摔車 貨車駕駛一下車「先聲奪人」

警方對雙方實施酒測，都沒有酒駕反應。（圖／民視新聞）





事發在屏東獅子鄉台9線，貨車駕駛跨越雙黃線，疑似超車不慎，擦撞重機。遭撞的機車騎士身上多處擦傷，意識清楚沒有送醫。單純的車禍意外引發紛爭，獅子鄉代副主席也出面緩頰，說貨車駕駛是因為被擋道不得已，才會跨越雙黃線，已經表達很深切的歉意。

除此外，重機車駕駛的同行友人也懷疑警實施酒測過程有瑕疵，做酒測時看到貨車駕駛一直沒有吹氣。對此警方則強調都有依照程序酒測，貨車駕駛違規部分也製單舉發。

原文出處：逆向超車擦撞重機害摔車 貨車駕駛一下車「先聲奪人」

更多民視新聞報導

公車撞路樹險波及路人! 樹倒瞬間民眾跳開畫面曝光

林依晨「逆向飆車」身影遭拍大瘋傳！網挖「背後真相」愣了

停車場下坡道"開到翻車" 目擊民眾看傻:怎麼開的

