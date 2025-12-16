逆向闖入台灣大道！沿路狂飆BRT公車道 轎車三寶行徑全曝光

記者林意筑／台中報導

近日在社群平台Threads上瘋傳一段影片，在台中市西區台灣大道二段上，驚見有輛轎車逆向行駛，穿梭在車陣中，一旁車輛紛紛急煞、閃避，所幸並未發生嚴重事故。對此警方說明，目前尚未接獲相關報案或檢舉，不過該車輛行為已違規，民眾可將相關事證上傳檢舉或至就近派出所進行檢舉。

轎車左轉進入台灣大道後一路逆向行駛。（圖／翻攝畫面）

昨（15）日晚間8時許，有網友在Threads上PO文，表示有輛自小客車從美村路左轉進入台灣大道時，便直接逆向闖入對向車道，同時也分享一段影片，可見該車輛一路逆向穿梭在車陣中，一旁的車見狀紛紛急煞、閃避，相當驚險。

轎車左轉進入台灣大道後，疑似駛入BRT公車道。（圖／翻攝畫面）

經警方調查，該自小客車逆向一事尚未接獲相關報案或檢舉，不過該車行為違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」及同條第4款「在多車道不依規定駕車」。警方表示，將持續轄區巡邏避免是類情況發生，另用路人應遵守交通安全規則，嚴禁逆向行駛，共同保障用路人安全。

