逆向 BMW 失控暴衝 路人買東西遭撞飛10公尺砸進超商門口

BMW休旅車衝進超商路人等紅燈遭撞飛10公尺。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣埔心鄉員鹿路一段20日晚間上演驚悚一幕，1輛 BMW 休旅車疑因違規逆向跨越雙黃線超車，整輛車在失控後連環撞上兩輛車，最終像失速砲彈般衝向路口超商騎樓，當時正準備過馬路、剛買完東西的39歲李姓男子，完全來不及反應便被高速撞飛整個人噴飛約10公尺，重摔在超商大門前畫面怵目驚心。

事故發生在晚上9點多，現場監視器拍下完整過程，43歲沈姓男子駕駛 BMW 沿員鹿路內側車道前往員林方向時，突然跨越雙黃線想超越前車，卻迎面撞上由53歲邱姓女子駕駛正準備左轉的轎車，撞擊後車身劇烈偏移，又與外側車道20歲張姓男子駕駛的小客車互撞，3車瞬間混成一團。

廣告 廣告

在連續衝擊下，沈男的 BMW 完全失控，車身旋轉滑行，最後以驚人速度直衝路口超商，就在這時剛從超商走出、手拎物品的李姓男子站在行穿線等待紅燈，看到車子朝他暴衝才正準備逃跑，一瞬間就被猛烈撞上，整個人宛如布偶般飛向空中，重摔在超商玻璃門前當場意識不清。

這起事故造成多人受傷，邱姓女駕駛胸痛手臂無力；張姓男子則左上臂挫傷；肇事的沈男也因撞擊造成雙腳韌帶與頭部受傷，而傷勢最重的李姓路人頭部重創四肢撕裂傷，先送往員林基督教醫院後再轉送彰化基督教醫院急救，院方指出李男目前意識恢復清楚，腿部骨折及撕裂傷仍需在加護病房觀察。

事故現場宛如災難片重現，車輛零件散落滿地，BMW 休旅車幾乎全毀，其餘2車也嚴重受損。超商騎樓整片玻璃碎裂、貨物灑滿地面，可見當時撞擊力道之驚人，警方酒測後確認3名駕駛酒測值皆為 0，初步排除酒駕，研判肇事主因疑為沈男違規跨越雙黃線超車，導致整起連環意外，後續責任仍待釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被高市早苗連累！北京日料店日籍老闆嘆：明年恐關門大吉

陸籍女遊客半裸陳屍峇里島青年旅社 同晚至少10房客送醫！疑似為除蟲釀中毒事件

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐