逆境中再見陽光 勞動部助6旬身障婦重返職場





勞動部為提高雇主聘僱弱勢民眾意願，協助其接軌職場，積極推動各項就業促進措施；其中，將屆高齡、領有中度身障證明的阿芳姊，原已退休在家享清福，卻因丈夫投資失利、遭逢資遣，讓原本小康的家庭突需面對高額債款、頓失生計，使得阿芳姊需再重返職場就業。

但年近高齡加上身體不便，即使積極求職仍找不到工作，所幸透過就業中心的協助，運用就業促進措施等獎補助，成功找到行政工作且穩定就業、穩生計，終在逆境中再見陽光。

幼兒時因小兒麻痺症導致左手無力、年近65歲的阿芳姊，高職畢業後即依循所學在最熟悉會計、出納領域就業，顧及年資已到及其身體狀況，於109年時即辦理退休在家休養，原本安穩的生活卻在3年前突風雲變色，丈夫因投資失利，短期間就積欠數百萬的債款，迫使需要拿房子抵押償還，每月5-6萬的貸款幾乎壓的夫妻倆喘不過去，屋漏偏逢連夜雨、丈夫的工作也因公司關廠而遭資遣，財務壓力及工作劇變也讓丈夫罹病，迫使阿芳姊需重返職場承擔起家計。

廣告 廣告

阿芳姊表示，很積極投遞履歷，但因為我的年紀跟身體問題，始終找不到工作，即便有面試機會，但都以體能健康條件不符被婉拒上工，自行尋職無果下便前往嘉義就業中心尋求幫助，就服員張華玉耐心且親切的關懷，讓阿芳姊積累已久的情緒瞬間抓到浮木，重新拾起求職信心，在多次的推介及評估阿芳姊的工作職能，並搭配僱用獎助等就業促進工具，成功媒合至社團法人嘉義縣精神康扶之友協會擔任行政人員，迄今已穩定就業8個月。

阿芳姊說，雖然現在還是要繳納貸款，但工作收入至少讓一日三餐有著落，非常感謝就服員以及親友們的鼓勵及照顧，讓她變得更加正向地面對人生的挑戰；就服員張華玉說，從事就業服務已20多年，自己總是抱持著天生我材必有用，每位求職者絕對有適合她的工作，就像阿芳姊、雖然年近高齡又加上身體不便，但其穩定性、責任心及豐富的會計經驗，都是相當可靠的企業即戰力，鼓勵雇主們提供更多就業機會，攜手勞動部共同營造友善職場環境！

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提高雇主聘僱特定失業者的意願，勞動部推動「僱用獎助措施」，鼓勵企業僱用失業滿30日以上，符合相關規範之特定對象勞工，補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月；近期因應國際情勢影響就業市場，雇主若以全時僱用相關製造行業失業連續達30日之待業者，也可申請每人每月補助6千元、最長6個月的僱用獎助，相關資訊可至「台灣就業通」勞工就業通計畫專區（https://gov.tw/cbm）查詢，或電洽雲嘉南分署轄下各就業中心及就服站瞭解更多資訊。



更多新聞推薦

● 股利、利息年結2萬要繳補充保費 卓榮泰下令暫緩具爭議規劃