逆境中刷出生命彩虹 漆作女孩曾介卉入圍全國普仁獎

小太陽曾介卉(右一)與家人合照。

曾介卉入圍全國普仁獎

靈鷲山普仁獎現場合照

靈鷲山普仁獎為表揚身處逆境卻堅持美善品德的小太陽，臺東區選出26位國中小學子獲獎，豐田國中九年級學生曾介卉，憑藉在漆作裝潢領域的卓越技藝與逆境向上孝行，獲推薦入圍全國普仁獎，其堅韌自律的精神，成為學子優良表率。

小太陽曾介卉原本只是因為喜歡畫畫，誤打誤撞加入漆作社，沒想到在老師的鼓勵下，展現出對漆作裝潢領域的天分，她說，初次挑戰全國技能競賽就幸運拿下南區分區第一名，「在成功進入全國賽時，沒有抱很大的希望，因為了解自己不夠強，但努力後很開心拿到不錯的成績」，對於漆作越來越有興趣的她，終於在第55屆全國技能競賽獲得第三名，同時也發揮創意挑戰跨領域比賽，並於2024IENA德國紐倫堡國際發明展奪下金牌，讓世界看見臺東孩子的實力。

看到女兒獲選全國普仁獎，父親欣慰的表示，家裡因工作繁忙，感謝身為長女的她主動承擔家務，照顧3個年幼弟弟，是家裡可靠的小媽媽，談到女兒未來志向時，他也給予鼓勵，「年輕時要儲備能量，在這個階段能找到自己的方向很重要，加油，光就在前面，朝著光的方向努力奔跑。」

曾介卉表示，感謝老師鍾學明的提拔，讓她能找到未來發展方向，並期許自己繼續堅持走這條路，「希望能在22歲前挑戰國手資格，未來也計畫報考室內設計相關科系，用專業改善家計。」

普仁獎以「關心、愛心、慈悲心」為核心理念，長年深耕品德教育，著重學子在生活中的孝行實踐，23年來已累計獎助超過1萬3千名學生，臺東中心監院法泰法師表示，「生命與品德教育是需要長期守護的道路，普仁獎所重視的五德，正是孩子面對未來最穩定的內在資糧，感謝所有陪伴孩子的師長及志工，讓善的循環能在社會中持續傳遞。」